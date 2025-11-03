『ふたりソロキャンプ』第18話 さんにんソロキャンプで微妙な空気に
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第18話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、11月6日（木）放送の第18話「さんにんソロキャンプってことで」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第18話：さんにんソロキャンプってことで あらすじ＞
厳と雫と同じキャンプ場に押しかけてきた結衣。なし崩し的に ”さんにんソロキャンプ” をすることになったのだが、何も知らされていなかった雫の心情は複雑。結衣が買い出しに行っている間に、雫はそのことを厳に問いただすも、口下手な厳と言い争いになってしまう。サイトに戻り、二人が険悪なムードになっていることを感じ取った結衣は……。
＞＞＞第18話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、11月6日（木）放送の第18話「さんにんソロキャンプってことで」のあらすじと先行カットが公開された。
厳と雫と同じキャンプ場に押しかけてきた結衣。なし崩し的に ”さんにんソロキャンプ” をすることになったのだが、何も知らされていなかった雫の心情は複雑。結衣が買い出しに行っている間に、雫はそのことを厳に問いただすも、口下手な厳と言い争いになってしまう。サイトに戻り、二人が険悪なムードになっていることを感じ取った結衣は……。
＞＞＞第18話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会