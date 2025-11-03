LA¡È³®Àû¡É¤Î»³ËÜÍ³¿¡¡ÌÜ¤¬¹Ô¤¯180Ëü±ß¤Î¡Ö¤ªÂ·¤¤¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ä¥¥±¤â¾Ð´é¡ÖÉã¿Æ¤ß¤¿¤¤¡×
»³ËÜ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò¼õ¾Þ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¡¢µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤Ë»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó·×6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¡¢37²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ33Ã¥»°¿¶¡¢WHIP0.78¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£Âè2Àï¤Ç¤Ï9²ó1¼ºÅÀ´°Åê¡¢Âè6Àï¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÃæ0Æü¤Ç9²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹11²ó¤òÄù¤á¤Æ¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡µåÃÄSNS¤Ï¡Ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»³ËÜ¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤ÎLV¥Ð¥Ã¥°¤ÇÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Î¥«¥Ð¥ó¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤¬¤ª¤½¤í¤¤¡×¡Ö¥¥±¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¸ª¤«¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ð¥ó¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤È¥¥±¤Ïµå¾ìÆþ¤ê¤ä±óÀ¬¤ÎºÝ¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¡£2024Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£ P9¡×¿·¿§¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥«¥é¡¼¤È¸«¤é¤ì¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð188Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ¤À¡£
¡¡¥«¥Ð¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ëÉã¿Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤ë¥¥±¡×¡Ö¥¥±¤ÎÉ½¾ð¤Ëµã¤±¤ë¡×¤È¡¢¸«¼é¤ë¥¥±¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë