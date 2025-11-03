恒例の“由伸イジリ”で発揮されたセンスが話題に

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の死闘の末に勝利し、21世紀初の世界一連覇を達成した。試合後、大谷翔平投手はインスタグラムを更新したが、そのセンスに絶賛の声が上がった。

試合後、大谷はストーリー機能を使って山本の写真を投稿。体を大きくそらし、雄叫びを上げる姿を捉えたもの。続けてライオンが同じような構図で、大きく口を開けて牙をむき出しにしたものを連投した。

恒例の“由伸イジリ”だが、これまでの子どものライオンから今回は大人のライオンに進化。山本の“成長”と重ね合わせているようにも感じられた。

直後から「子ライオンから百獣の王になってる」などと話題に。さらに一部のファンに指摘されているのが、大谷の画像リサーチ力。構図を含め、見事に山本とリンクさせている。

大谷が自ら検索しているのかは定かではないが、X上では「この写真どこから見つけてくんだよw」という、あるユーザーの投稿に共感の輪が広がった。

「由伸をいつ何時でもイジれるよう大谷サンの画像ファイルは常にライオンの画像で満たされてます」「生成AI?」「イジりたくてしょうがない」「大谷のインスタほんと謎センスwww」などの声が相次いだ。

大谷本人は試合後、「彼が世界でNo.1のピッチャーだと思っていますし、チームのみんなも思っている」と山本へ投手として深いリスペクトを明かしていた。



（THE ANSWER編集部）