世界一になったドジャース、試合後の一幕

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を達成した。救援登板した山本由伸投手は3勝目をマークし、シリーズMVPを受賞。試合後にはデーブ・ロバーツ監督に抱きしめられ、涙をぬぐう場面があった。

前日の第6戦に先発し、6回1失点の好投を披露。山本のワールドシリーズはここでは終わらなかった。負ければ終わりの第7戦、5回表終了時にブルペンへ歩いて向かうと、9回のピンチに救援登板。1死二、三塁のピンチを凌ぎ、10回、11回と1点取られれば負けの場面で得点を与えなかった。

試合後、グラウンドでは選手たちに抱きしめられ、称えられた。その中では、ロバーツ監督に揉みくしゃにされる場面も。歓喜のあまり指揮官は顔を山本に密着させ、耳元で言葉をかけた。すると山本の目には涙があふれ、袖で拭っていた。

ロバーツ監督はその後MVPのセレモニーで「GOAT！ 史上最高の投手」と、チームをけん引した山本を称えた。

その後の会見で山本は「もう本当に信じられないというか、最後何投げたかも思い出せないような、そんな興奮がありましたし、チームメートが自分のところに来てくれたときは、すごく今までで一番の喜びを感じました。涙も出ましたね。久しぶりに溢れてきました。すごく嬉しかったです」と語っていた。（Full-Count編集部）