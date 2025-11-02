ワールドシリーズ第6戦後のシーン

ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦を3-1で制し、運命の第7戦に臨む。第6戦では山本由伸投手がシリーズ2度目のマウンドに上がって6回1失点の好投。試合後、グラウンドで大谷翔平投手に見せた行動が話題となっている。

9回は1死二、三塁のピンチからゲッツーを奪って勝利。ドジャースナインは大興奮で喜んだ。グラウンドハイタッチを行う際、好投を見せた山本は、大谷の首にタスキをかけるような仕草。第7戦のマウンドを“託した”ような行動だった。

その後、第6戦の試合後にはロバーツ監督が大谷の登板については明言したが、先発するかについては明らかにしていなかった。

このシーンは中継にも映されており、ファンからは大谷の先発を確信したという声も。X（旧ツイッター）では「グラスノーをお荒れで使った時点で選択肢は大谷しかないですね」「山本大先生、さすがわかってますなあ」「あー！ 何それー！ 確定ー！ じゃないですか？」「確定でしたね」「マジか……」「かわいすぎか、このGOAT達」「決まりだね」「やだー素敵」とファンが胸を躍らせている。（Full-Count編集部）