１０月３１日のフジテレビ「酒のツマミになる話」では、番組が年内に終了すると発表された。

冒頭に千鳥の大悟がＶＴＲ出演し「ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめま〜す！」などと報告。大悟が松本人志のコスプレをした１０月２４日放送予定回が局の判断で急きょ差し替えとなり、千鳥が降板を申し出た。

大悟は黒いパーカー姿で、胸元に「Ｃｏｍｍｏｎ ｓｅｎｓｅ ｉｓ ｔｈｅ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｐｒｅｊｕｄｉｃｅｓ ａｃｑｕｉｒｅｄ ｂｙ ａｇｅ １８」とプリントされていた。

アインシュタインの名言で、邦訳すると「常識とは、１８歳までに身につけた偏見のコレクションである」。たまたま深いメッセージ性のありそうな服装だっただけとも考えられるが、ネットはざわっ。

Ｘでは「これは何かメッセージ性ある感じ？？いやさすがに気にしすぎか。。」「関係ないとは思うけど千鳥大悟が着ていたパーカーの文字勘ぐってしまう」「大悟のパーカー、アインシュタインの名言が書いてある。本人が着てきたんかスタイリストさんが用意したんかは知らんけど。」「調べたら、サカイのアインシュタインパーカー２０２０モデルだそうだ。」などの声が並んだ。