公式戦は2位に13ゲーム差で圧勝した阪神。パ王者のソフトバンクとのシリーズは戦前、「阪神有利」の声が多かった。

阪神・大山を“逆シリーズ男”にしたソフトバンクの秘策…開幕前から丸裸、ようやく初安打・初打点

実際、初戦を制して波に乗るかと思いきや、2戦目から屈辱の4連敗。日本一を逃した。

ポイントゲッターの5番・大山が打率.056の大ブレーキ。得点力をそがれたとはいえ、それ以上に問題視されているのが藤川球児監督（45）の“奇襲失敗”である。

コーチ経験のある球団OBがこう指摘する。

「2戦目の先発は、最優秀防御率のタイトルを獲得した才木が有力視されたものの、公式戦では8月9日以来の登板となるデュプランティエを起用。2回途中7失点の大炎上と、完全に裏目に出た。藤川監督は2戦目以降の先発を隠すため、福岡で行われた開幕前日練習で、初戦に予告先発が発表された村上以外の4人が同じタイミングでベンチを出入りするなど、ソフトバンク陣営をかく乱しようとした。本来、甲子園で行われる3〜5戦目に先発する投手は福岡には同行しないものだが、結果的に投手陣に余計な負担を強いることになった。しかも、登板日は一部の人間しか知らされず、正捕手の坂本すら直前に知る始末。であるなら、監督会議で予告先発を断固拒否すべきです。結局、CSファイナル終了からシリーズ開幕まで日程に余裕があったにもかかわらず、選手、コーチ、スタッフの準備、対策が後手にならざるを得なかった。情報隠しを徹底しすぎることで、かえって選手に負担を強いてしまった。本末転倒です」

つまり、大山の逆シリーズ男、デュプランティエの乱調は、あくまで準備不足が招いたもの。藤川監督の策略が完全に裏目に出たと言っても過言ではない。

しかも藤川監督の「策」は、ソフトバンクには全く通用しなかったようだ。ソフトバンクの吾郷チーフデータアナリストがこう言う。

「デュプランティエの2戦目先発を想定していたわけではありません。ただ、エースの村上を除く4投手（デュプランティエ、才木、高橋、大竹）が2〜5戦目で先発してくるのは確実。誰がどこで投げてこようが、データは揃っているし、そもそも予告先発ですからね。実際、私は2戦目を才木だと予想し、デュプランティエと発表された時は『そっちで来たかあ』と思いましたが、それで『データがない！』とバタバタしたわけではない。実は（8月以降投げていない）デュプランティエは他の3人に比べてデータが少なかったのですが、投げるボールや投球スタイルが急に変わるわけでもありません。もし、リリーフのネルソンが先発と発表されたら『えー！？』と仰天しますが。ただ、それでもデータはあるので困るまでには至らない。今の時代はどの球団も各種データを取り揃えています。その意味では、そもそも奇襲というものがなくなった、といえるかもしれません」

この日、テレビ解説を務めた岡田彰布前監督は、「2戦目の負けが痛かった」と言った。策士、策に溺れる──。

阪神は指揮官のハンドリングミスによって自滅。あっけなく今季が終了した。