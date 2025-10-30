Image: Stella Nair｜サン・フアン・バウティスタ教会。1階のへこんだ部分がCarpa uasiで、音響効果をもたらすとされる

音の違いを聴き比べてみたい。

ペルーの辺境の町ワイタラにあるサン・フアン・バウティスタ教会の建物は、目に見えないものの大切さを教えてくれます。この教会は、“Carpa uasi”と呼ばれる、インカ帝国時代の三面壁（壁が三面しかない）でできた構造物の上に建てられており、構造的な安定性を犠牲にしてまで、思いもよらない機能を実現させていました。

インカ帝国といえば、15世紀に建造された象徴的な城塞都市マチュピチュが最も有名ですが、研究チームは現在、同世紀にさかのぼると考えられる、もうひとつのユニークなインカ建築であるCarpa uasiの音響特性を調査しています。

この研究は、過去の文明の足跡をたどる際には、文字通り｢目に見えないもの｣を研究する重要性を強調しています。

三面壁の構造にどんな意味が？

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）でアメリカ大陸における先住民の芸術を専門にしているステラ・ネア准教授は、大学の声明でCarpa uasiの三面壁構造について次のように説明しています。

私たちは、Carpa uasiが太鼓の音のような低周波音を、残響を最小限に抑えながら増幅させていた可能性を検証中です。この研究によって、インカの人々がこの建物に音響面で何を求めていたのかを初めて明らかにできるでしょう。

インカ帝国は、15世紀から16世紀初頭にかけて栄えた文明で、スペインの侵略者が到着した当時には、南アメリカの西海岸に沿って、現在のエクアドルからチリまで広がっていました。

Image: Stella Nair ステラ・ネア准教授がCarpa uasiの前で。ネア氏の後ろにある三面壁構造がCarpa uasiで、奥の壁の開口部から流れてくる音を反響させる効果があると考えられている

問題の構造物には壁が三面しかなく（上の画像を参照）、内部で奏でられる戦いの開始や終了を告げる太鼓のような音を開口部に導き、さらにその周囲の環境に伝わりやすくすることが可能だったと推測されています。

Carpa uasiという名称は、｢テントハウス｣を意味し、この独特な構造を指しています。インカの人々は、音や音楽を増幅させるために、このような構造にした可能性があるとのこと。

ネア准教授は、インカの人々が作りあげた強固な建造物と、その正反対にあるはかないものを大切にする文化について説明します。

多くの人々は、インカの建築を見て石造技術に感銘を受けますが、それは氷山の一角に過ぎません。彼らはまた、はかなく、一時的で、永続しないものにも関心を寄せていました。音もそのひとつだったのです。音は深く尊ばれ、アンデスやインカの建築において信じられないほど重要な要素でした。その音響効果のためだけに、建築者たちがこの構造物にある程度の不安定さを許容したほどです。

音の重要性

Carpa uasiの存在は以前から知られていましたが、音を増幅させる可能性を認識したのは、ネア准教授の研究チームが初めてかもしれないそうです。

この構造物は、現存する唯一のCarpa uasiであり、その上に建てられた教会の安定化作用のおかげで、600年の時を耐え抜いてきたといいます。

研究チームは現在、Carpa uasiの内部で発せられた音が、この構造を通ってどのように外部へ広がったかを説明するモデルの構築に取り組んでいるとのことです。

ネア准教授は、今回の研究の意義について、こう結論づけています。

建物の構造の話が、人生では目に見えないものが大事なんだという話になるなんて、深い。深すぎる…。