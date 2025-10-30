【ヒロアカ FINAL SEASON】第5話「史上最悪の敵」先行場面カット公開！
10月4日（土）より放送開始となる、TVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。第5話（通算164話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
そして、いよいよTVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送。2016年4月の第1期から数え約9年で通算8シリーズを放送・配信してきたTVアニメ ”ヒロアカ” がいよいよ完結を迎える。
11月1日（土）夕方5：30放送のファイナルシーズン第5話（通算164話「史上最悪の敵＜ヴィラン＞」の先行場面カットが公開された。
＜第5話（通算164話「史上最悪の敵＜ヴィラン＞」＞
全ての力を開放したオール・フォー・ワンと爆豪との戦いが遂に決着を迎えた。
一方、デクはワン・フォー・オールの ”個性” を駆使して死柄木に対して何とか対抗していた。そんな中、死柄木の手が伸び、ある ”個性” が強奪されてしまう――！
その中でデクが見せる姿とは……！？
＞＞＞第5話の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
ワン・フォー・オール9代目後継者であり、ヒーローの最高戦力であり最後の砦である緑谷出久 ”デク” 。魔王オール・フォー・ワンの呪縛からも解放され、その圧倒的な力で全てを崩壊せんとする ”史上最悪の敵<ヴィラン>” 死柄木弔。遂に、この2人の壮絶な決戦が幕を開ける！
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
11月1日（土）夕方5：30放送のファイナルシーズン第5話（通算164話「史上最悪の敵＜ヴィラン＞」の先行場面カットが公開された。
＜第5話（通算164話「史上最悪の敵＜ヴィラン＞」＞
全ての力を開放したオール・フォー・ワンと爆豪との戦いが遂に決着を迎えた。
一方、デクはワン・フォー・オールの ”個性” を駆使して死柄木に対して何とか対抗していた。そんな中、死柄木の手が伸び、ある ”個性” が強奪されてしまう――！
その中でデクが見せる姿とは……！？
＞＞＞第5話の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
ワン・フォー・オール9代目後継者であり、ヒーローの最高戦力であり最後の砦である緑谷出久 ”デク” 。魔王オール・フォー・ワンの呪縛からも解放され、その圧倒的な力で全てを崩壊せんとする ”史上最悪の敵<ヴィラン>” 死柄木弔。遂に、この2人の壮絶な決戦が幕を開ける！
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会