北村匠海×清原果耶、“記念日”を描いた動画が公開！
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリアのスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、10月30日より、俳優の北村匠海と清原果耶が出演するキャンペーンムービーを特設サイトと「niko and ...」公式YouTubeチャンネル及び全国の「niko and ...」店舗にて公開した。
今回のキャンペーンムービーのテーマは「旅のキオク」。北村と清原にサブキャストを加えた４名を主人公とした計４本のムービーを公開。
日常の中でいつもと違う場所=「日常における旅」に出かけ、思いがけない新しいものとの出会いをきっかけに、新しいお気に入りや得意料理、趣味ができた４名。その先の日常が変わるきっかけとなった日を、記念すべき日として回想するストーリー。期待通りではなく、予想外の出会いによって意外な「にあう」が見つかるというストーリーを通して、「niko and ...」のブランドキャッチコピー“であうにあう”というメッセージを表現している。
楽曲は、奥田民生の名曲「さすらい」を、歌手の永野亮、岩崎優也、かめがいあやこ、室田夏海の４名がマイクリレーをしながら合唱スタイルで歌い上げる。
動画では、とある商店街を舞台に、北村と清原の他、ユカリ役の真雪、マモル役の辻陸を含めた４名が、日常の中でいつもと違う場所に出かけたことをきっかけに、素敵な何かとの「まさかの出会い」を果たす。登場人物にとって大切な日になったことを、記念写真を撮る描写でポップに表現。予想外の出会いに心が躍るラストシーンは、イラストレーターのエビアヤノによるイラストが盛り上げる。
４名それぞれの15秒のムービーは、１本ずつでも楽しめるが、北村が「-清原記念日- 篇」、清原が「-北村記念日- 篇」のナレーションを担当していたり、「-マモル記念日- 篇」に北村と清原が再登場したりと、物語の連動性も楽しめる仕掛けになっているので要チェック。
さらには、北村と清原のインタビュー動画とメイキング動画も、公式YouTubeで公開に。“であうにあう”というキーワードにちなんで二人が最近出会ったお気に入りや、動画の内容にちなんで自身の好みが変わった経験、最近の得意料理や美味しかったものについて聞いている。11月３日に28歳の誕生日を迎える北村は、27歳の１年間を振り返っての思いも明かしているので、こちらもぜひチェックを。
