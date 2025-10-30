BS朝日はジャーナリストの田原総一朗氏（91）が司会を務める討論番組「激論！クロスファイア」を10月19日の放送をもって打ち切ると発表した。この日の放送で田原氏が不適切な発言をしたことが打ち切りの理由だ。ならば同じBS朝日で田原氏が司会を務める「朝まで生テレビ！」はどうなるのか。

「激論！クロスファイア」での田原氏の発言は、夫婦別姓を巡り立憲民主党前代表代行の辻元清美氏と社民党代表の福島瑞穂氏が自民党総裁の高市早苗氏を批判した際に飛び出した。

田原氏：だから、あんたたちは高市に大反対すればいいんだよ。「あんな奴は死んでしまえ」と言えばいい！

さすがにこの発言は辻元氏からもたしなめられたほどで、放送直後から大炎上。田原氏は23日、自身のXで謝罪することとなった。

《10月19日放送の討論番組『激論！クロスファイア』における私の発言についてお詫び致します。／発言の主旨は、野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが、きわめて不適切な表現となり、深く反省しております。本当に申し訳ございませんでした。》

しかし、なぜこの発言が《野党に檄を飛ばそうとしたもの》なのかと火に油を注ぎ、ネットでの炎上はさらに燃え広がった。こうした動きを経てBS朝日は24日、臨時取締役会を開催、番組終了を決定した。なぜ誰も止められなかったのだろう。元テレビ朝日プロデューサーの鎮目博道氏に聞いた。

田原氏側からのカット要請

「田原さんは右寄りの政治家を嫌う傾向がありますが、それに張り合えない左寄りの政治家に歯がゆさを感じているからこそ、興奮した勢いで出てしまった発言に思えます。ですから《野党に檄を飛ばそうとした》というのは本心だと思います」（鎮目氏）

だが、あの発言はまずい。そもそも「クロスファイア」は収録番組だ。不適切発言なら編集でカットすべきだった。それをスタッフが怠ったのは、田原氏の発言をカットできない事情があったのではないか。

「田原さんはもともとテレビ東京のテレビマンですが、テレビ朝日には非常に貢献していただきました。特に報道では誰もが師匠と仰ぐ存在です。ですから、田原さんに『カットするな』と言われたら、それは難しい。しかし、今回はそういうことはなく、むしろ逆だったようです」（鎮目氏）

どういうことだろう。

「田原さんの事務所は収録後にあの発言はまずいと考え、番組側にカットしてくれるよう要請していたそうです。しかし、番組側はカットせず、田原さんの発言をそのまま流したというのです」（鎮目氏）

なぜ番組側はカットしなかったのだろう。

「朝生」にも悪影響

「田原さんは過激な発言で相手を焚き付けて問題発言を引き出すタイプのジャーナリストです。もちろん今回の発言はまずいのですが、そうしたスタイルに慣れたスタッフが危機管理よりも面白さを優先してしまったためではないでしょうか。いずれにせよ、あの発言を放送してしまった責任は、BS朝日とテレ朝にもあると思います」（鎮目氏）

BS朝日は編成制作局長を懲戒処分にすることを発表したが、

「発言が問題となった段階で、BS朝日は田原さんをかばうべきでした。しかし、それがなかったため、編集の責任を田原さんに押しつける形になってしまったのです」（鎮目氏）

田原氏は26日、今度は自身のXで公開した動画で謝罪した。卒寿も過ぎて頭を下げる姿は、ちょっと可哀想にも見えてくる。

「田原さんはBS朝日で『朝まで生テレビ！』の司会もしていますが、モヤモヤしたまま番組を続けると内容が萎縮してしまうことにもなりかねませんし、問題の再発がないとも限りません」（鎮目氏）

「朝生」は文字通り生放送であるから、編集のしようもない。もっとも、地上波で放送されていた頃と違い、BSに移ってからは朝まで生放送することはなく、夜7時から9時までの2時間番組となっている。

“テレ朝の天皇”と“ドン”が作った「朝生」

「BSの視聴者はシニア層が多いこともあり、朝まで放送するのは難しいですからね。しかも、テレ朝にとって『朝生』は“レガシー”と言っていい番組ですから、番組名まで変えるわけにはいかなかったんでしょう」（鎮目氏）

かつての「朝生」は本当に朝まで放送されていた。1987年にスタートし、タブーを作らないテーマは激論を呼び、時にはケンカ状態になることもあった。それが番組の名物でもあったが、昨年9月に地上波での放送は終了した。その時点で、「朝生」も終わらせたほうがよかったのではないか。

「『朝生』はテレ朝の有力者たちが始めた番組ですからね、番組終了を若手が言い出すことなど難しいでしょう」（鎮目氏）

番組を立ち上げたのは“テレ朝の天皇”といわれた当時の取締役編成局長・小田久栄門氏であり、現在“テレ朝のドン”と呼ばれる早河洋会長や報道局・情報番組統括担当部長を務める渡辺信太郎氏も担当した番組だった。「朝生」が評判を呼び、89年には「サンデープロジェクト」が始まり、それを引き継ぐ形で2010年に「クロスファイア」がスタート。確かにテレ朝にとって田原氏は功労者だが、そろそろ引退を進言してもいい頃ではないか。

「テレビ業界は功績のある方、お世話になった方をスパッと切ることができません。ジワジワとフェードアウトしてもらう形が少なくありません。ですから『朝生』も難しいでしょうね。とはいえ、田原さんがかつてのままのスタイルを続けるのも難しくなってきています。一度、仕切り直しを考えてもいい頃だと思います」（鎮目氏）

田原氏自身が引退を表明するのが潔いようにも思えるが、

「田原さんは毎日働いていないと気が済まない人なんです。『放送中に死ぬ！』とも仰っていますから、それは難しいかもしれません」（鎮目氏）

