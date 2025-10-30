世界的セレブが来場したWS第4戦

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨んだ。大谷翔平投手が「1番・投手兼指名打者」として出場した注目の一戦。世界的セレブが来場する中、大反響を呼んだのが英国の超大物夫妻だった。「素敵なお二人」「流石に凄い」と話題となった。

この日の5回表終了後には米放送局「FOXスポーツ」が観戦しているセレブを公開した。英王室を離脱し、米カリフォルニア在住のヘンリー王子と妻メーガン妃が観戦。他にも俳優のジェームズ・マ―ドセンさん、オースティン・バトラーさん、「スパイダーマン」でお馴染みのトビー・マグワイアさんらが紹介された。

特に注目を集めたのが、ヘンリー王子と妻メーガン妃だった。MLB公式X（旧ツイッター）は「メーガン・マークルとヘンリー王子がワールドシリーズ第4戦のためにドジャースタジアムに到着した」として来場の映像シーンを公開したほか、2人が最前列でドジャースキャップを被り、試合を真剣な表情で観戦している様子も投稿するなど、抜群の注目度だった。

日本でも有名な世界的夫妻とあり、SNS上では「え!?」「LAキャップ被ってくれてるのは良！」「注目度やばすぎる」「まさかの2人」「マジか！笑」「あら」とどよめきが広がった。

試合は、大谷が1点リードの3回にゲレーロJr.に2ランを被弾して逆転されると、7回に連打を許したところで降板した。その後、救援陣が打たれて4失点。6回0/3で6安打4失点、6奪三振1四球でポストシーズン初黒星を喫した。シリーズ成績は2勝2敗のタイとなっている。（Full-Count編集部）