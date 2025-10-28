ファミリーマート（東京都港区）が、対象商品を1個買うと、対象の商品と引き換えられる無料引換券（レシートクーポン）を1枚もらえる「“秋”の『1個買うと、1個もらえる』」キャンペーンを10月28日から期間限定で実施します。

【えー！】対象商品の数がヤバイ！ わかりやすく、第1・2週の対象“全商品”を紹介！

キャンペーンは第2週まで実施。同日から11月3日までの第1週では、新商品「ホームパイちびだらけパウチ」（不二家）を買うと、翌週、同商品が引き換えできます。さらに、「午後の紅茶（ミルクティー、レモンティー、ストレートティー）」（キリン）、「綾鷹／綾鷹 濃い緑茶（ともに650ミリリットル）」（コカ・コーラ）、「日清カップヌードル（レギュラーサイズ）」（日清）などが対象になっています。

11月4日からの第2週では、「クラフトボスブラック／ラテ（500ミリリットル）」（サントリー）、「パウダー250％ ハッピーターン」（亀田）、「じゃがりこ じゃがバター／細いやつサラダ」（カルビー）、「どん兵衛／最強どん兵衛」各種（日清）などが対象とされています。

