11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」が28日、公式Xを更新。日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」のトーク全集が配信されると発表した。

投稿では「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!トーク全集 DOWNTOWN+ 配信決定」（原文ママ）と発表。「ガキ使のトークがDOWNTOWN+で見られる」と伝えた。

「今回は ブルーレイシリーズ11 ダウンタウン トーク全集！！から、抜粋してお届けします」とし配信開始予定日は11月1日から適宜更新するとした。

フォロワーからは「トーク集めっちゃうれしい」「ありがとうございます 最高です」「キターーーー！！！」「嬉しすぎるー」「待ってました」など、さまざまなコメントが寄せられた。

27日、日本テレビは定例社長会見で「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に同局が協力すると発表。「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」のコンテンツ提供などを行うとしていた。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。