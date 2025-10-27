東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ジェネパがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ジェネパがS高

27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数326、値下がり銘柄数244と、値上がりが優勢だった。



個別ではジェネレーションパス<3195>がストップ高。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、豆蔵<202A>、Ａｉロボティクス<247A>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、サイエンスアーツ<4412>など9銘柄は年初来高値を更新。フューチャーリンクネットワーク<9241>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、ＮｅｘＴｏｎｅ<7094>、リンクバル<6046>、スリー・ディー・マトリックス<7777>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、海帆<3133>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、リップス<373A>など10銘柄が年初来安値を更新。キャンバス<4575>、カラダノート<4014>、インフキュリオン<438A>、ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<5527>、ＪＤＳＣ<4418>は値下がり率上位に売られた。



