秋は音楽や読書など「自分の時間」を楽しみたくなる季節。でも、収納やテレビまわりがものでいっぱいだと、心からリラックスできないことも。今回は数々のオタク遍歴・コレクション癖があった、フルタイムで働く2児の母・よしいさんに、趣味まわりをすっきりさせるコツを伺いました。

趣味アイテムが多くてかえって心が「窮屈だった」

20代はマンガとバンドにハマり、30代の今はK-POPにどっぷりハマっています。コレクション癖があって、ライブに行ってはグッズを買い、マンガや推しのCD・DVDも全部集めないと気がすまない人でした。

【写真】すっきりした本棚

当時はそれで満足でしたが、子どもが生まれてからは「この棚、パンパンだな…」と、ものの多さが気になるようになりました。

推しを裏ぎるようで、手放せない…

推しのアイテムは、捨てたら推しを裏ぎっているような気持ちになり、なかなか整理に踏み出せませんでした。でも現実には、時間がなくてほとんど見返すことはなく「もってるだけ」の状態。

さらにコレクションしていた雑誌を開くと、独特の鼻をつくにおいを感じるようになりました。飾っているグッズはホコリまみれ…。これってものにとっても自分にとっても、幸せな状態ではないと気づいたんです。

思いきって整理！もたない選択肢があっていい

そこで少しずつ、趣味アイテムを手放すことに。わたしが取り入れた方法はこの3つです。

●1：本やCDはデータにきり替え

電子書籍やオーディオブックが身近になってきました。私はオーディオブックにきり替えることで、忙しい日々でも家事をしながら、読書欲を満たせるようになりました。

音楽配信サービスもそのひとつで、サブスクは10年目。これからも推しを長く楽しむために欠かせないサービスです。

●2：収納スペースの「限度」を決める

すべてを処分したのではなく、収納スペースを「ここまで」と決めました。スペースからあふれた分を手放すことで、残した厳選アイテムがより尊い存在に。

●3：フリマアプリで売る

推しグッズは「捨てる」よりも、フリマアプリや買い取りサービスで「売る」ことが多かったです。ファンの手元に渡り愛され続けると思えば、手放すハードルも下がりました。

推しへの熱量は「ものの量」で測らなくていい

趣味アイテムが減り収納に余白ができると、掃除もしやすいし、空気まで軽く感じるんですよね。積読になっていた本がなくなって、「はやく読んでよ〜」と責められるような圧も消えました。趣味アイテムでパンパンだった棚も、視界に入るたびに「どうしよう、片付けなきゃ」から解放。

ここで気づいたのは「推しへの熱量は、ものの量に比例しない」ということ。応援する気持ちは変わらないし、むしろ管理するストレスから解放され、より推しや趣味を楽しめるようになりました。ワーママにとって、ものの量に囚われないことこそ趣味や推しを長く楽しむコツだったことがわかったんです。

「もつ」より「楽しむ」を優先しよう

趣味のものは「好き」が詰まっているからこそ、手放しづらいもの。

でも、自分が心地いい形で楽しめないと、本末転倒。楽しめるなら、手段はなんでもいいと気づきました。

趣味まわりの見直し、ぜひこの秋にトライしてみてください。