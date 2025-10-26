山本と大谷は試合後のハイタッチ

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点で2戦連続の完投勝利をマークした。歓喜の輪で大谷の表情が話題になっている。

山本は初回に無死一、三塁のピンチを背負うも2三振を奪うなど無失点。3回には犠牲フライで同点に追いつかれたが、4回以降はパーフェクトピッチングを披露し、凡打の山を築いた。前回のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦では9回1失点で完投勝利。レギュラーシーズンに続いてプレーオフでも抜群の投球を披露し続けている。

9回2死ではバーショを三飛に仕留めて試合終了。山本はバッテリーを組んだウィル・スミス捕手と抱き合い、マウンドには歓喜の輪が出来上がった。そんな中、大谷は山本にハイタッチ。嬉しそうな表情で“後輩”の快投を称えた。

これにはファンも「いい雰囲気」「テオスカー選手は物凄くはしゃぎながらハイタッチしていました」とチームの空気の良さを綴る人もいた。（Full-Count編集部）