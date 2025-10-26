笠原将弘さんの冷めてもおいしい「カレーしらたき」レシピ。ササっとつくれてお弁当にもぴったり
予約の取れない和食屋の店主・笠原将弘さんが教えてくれた「カレーしらたき」は、ソーセージとカレー粉のうま味で、しらたきが一気に子どもも大好きな味わいに。ピーマンやシイタケも加わって彩りと栄養バランスも抜群！ 冷めてもおいしいので、秋の運動会やピクニックのお弁当にもおすすめです。
栄養満点で、子どもも食べやすいカレー味！
ソーセージとカレー粉使いで子どもも喜ぶ味に。【調理時間：15分】
●カレーしらたき
【材料（4人分）】
しらたき 2袋
ウインナソーセージ 4本
ピーマン 2個
シイタケ 2枚
サラダ油 大さじ1
カレー粉 大さじ1／2
A［酒大さじ3 しょうゆ大さじ2 砂糖大さじ1］
【つくり方】
（1） しらたきは熱湯で下ゆでし、湯をきって食べやすく切る。ソーセージは斜め薄切りにし、ピーマンはヘタと種を取って千切りにする。シイタケは石づきを除き、薄切りにする。
（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のしらたきをチリチリになるまで炒める。（1）の残りの材料を加えてさっと炒め合わせ、カレー粉を加えて香りが立つまで炒める。
（3） Aを加え、汁気がなくなるまで炒め煮にする。
［1人分115kcal］
※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう