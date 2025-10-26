予約の取れない和食屋の店主・笠原将弘さんが教えてくれた「カレーしらたき」は、ソーセージとカレー粉のうま味で、しらたきが一気に子どもも大好きな味わいに。ピーマンやシイタケも加わって彩りと栄養バランスも抜群！ 冷めてもおいしいので、秋の運動会やピクニックのお弁当にもおすすめです。

栄養満点で、子どもも食べやすいカレー味！

ソーセージとカレー粉使いで子どもも喜ぶ味に。【調理時間：15分】

●カレーしらたき

【材料（4人分）】

しらたき 2袋

ウインナソーセージ 4本

ピーマン 2個

シイタケ 2枚

サラダ油 大さじ1

カレー粉 大さじ1／2

A［酒大さじ3 しょうゆ大さじ2 砂糖大さじ1］



【つくり方】

（1） しらたきは熱湯で下ゆでし、湯をきって食べやすく切る。ソーセージは斜め薄切りにし、ピーマンはヘタと種を取って千切りにする。シイタケは石づきを除き、薄切りにする。

（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のしらたきをチリチリになるまで炒める。（1）の残りの材料を加えてさっと炒め合わせ、カレー粉を加えて香りが立つまで炒める。

（3） Aを加え、汁気がなくなるまで炒め煮にする。

［1人分115kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう