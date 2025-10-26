【お文具といっしょ】郵便局のネットショップに描きおこしアイテム登場！
『お文具といっしょ』の描きおこしイラストを使用したかわいいアイテムが、郵便局のネットショップにて受注販売が開始された。
＞＞＞『お文具といっしょ』郵便局のアイテムをチェック！（写真6点）
「お文具といっしょ」は ”なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズで、お文具さんとその仲間たちの日常を綴った動画や漫画がSNSで大人気の癒し系キャラクター。
2018年よりX（旧Twitter）にて4コマ漫画の投稿をスタートし、2019年に書籍化。2020 年にはYouTubeでのアニメーション作品もスタート、各種SNSの総フォロワー数は脅威の100万人超えなど幅広いファン層から支持されている。
そんな『お文具といっしょ』の描きおこしイラストを使用したアイテムの受注販売が始まった。
ラインナップは、「切手＋ポストカード」「日付印（全2種）」「スタンプ台」の3種。
「切手＋ポストカード」は、85円切手（5種各1枚）とポストカード（2種各1枚）のセット。
「日付印」はLサイズ、印面は36ミリ四方以内。日付部分を空欄にすればメッセージが書き込める。
「スタンプ台」は中型で黒色。
そして、「おまとめセット」はこれらすべてが各1個ずつ入ったセット。
実用的で癒されるアイテム、ぜひこの機会にお手元に。
