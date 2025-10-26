映画「ゴッドファーザー」三部作や「地獄の黙示録」（1980年）などで知られる巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督（86）が、自身の私物である高級腕時計7点をオークションに出品する。これは、コッポラ監督が1億2000万ドル(約177億円）の自己資金を投じて製作した「メガロポリス」（2025年）が世界興行収入わずか1430万ドル（約21億円）にとどまり、多額の損失を被ったことを受けた決断のようだ。



【写真】黒い手が時間を表示 オークションに出品される「F.P.ジュルヌ FFCプロトタイプ」

出品される時計の中には、著名時計師フランソワ＝ポール・ジュルヌと共同でデザインした、100万ドル（約1億5000万円）相当の一点物「F.P.ジュルヌ FFCプロトタイプ」も含まれる。このモデルは、黒いチタン製の人間の手を模した表示機構を持ち、指や親指の動きで時刻を示すユニークな構造が特徴だ。



これらの時計は、12月6日と7日にニューヨークで開催されるフィリップスのオークションに出品される予定。



長年にわたり「メガロポリス」の製作に取り組んできたコッポラ監督は、スタジオを通さず自費で映画を完成させたが、「この作品だけが特別な『情熱プロジェクト』というわけではない」と語っていた。また、2024年のカンヌ国際映画祭では、「私はお金に興味がない」「子どもたちも財産を必要としていない」とも述べていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）