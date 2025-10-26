9割女性客の中で映画『女性の休日』を見て35歳男性が抱いた「不適切な感情」とその理由

10月25日、映画『女性の休日』が公開となった。

本作は、アイスランドで1975年に起きた女性による一斉ストライキ（「女性の休日（Woman's Day Off）」と呼ばれる）を描いたアメリカ人監督によるドキュメンタリー映画である。

日本での公開に先立って本作の試写会とトークイベントがおこなわれた。試写会で本作を見たある男性編集者（35歳・妻子あり）は、やや不適切な感想をもったという。その「不適切な感情」がもつ意味を考える。

ふたつの「不適切な感情」

10月中旬にしてはやや暑いある日の夕方、私は東京・渋谷のラブホテル街を歩いていました。映画『女性の休日』の試写会場に向かうためです。

ちょっぴり迷いながら目的の建物にたどりつき、受付ブースで、参加者がもらえる化粧品の試供品をやや戸惑いつつ受け取ると、女性が98%を占める上映会場に入りました。

映画の上映時間は71分。映画を観たあとには、ジャーナリストの浜田敬子さんと、地方での女性のエンパワメントのために活動する小安美和さんによる40分ほどのトークを拝聴しました。

たっぷりの情報に満ちた120分間が終わって席を立つとき、私が感じていたのは二つの感情でした。それは、

「うらやましい」

そして、

「身の置き所がない」

というものです。

いま考えるに、男性である私がこれらの感情を抱くことはやや不適切です。一方で、この感情にはそれなりに重要な示唆が隠されている気もしており、この記事では、その意味について考えてみたいと思います。

女性たちの勇気に胸打たれる

……とその前にまずは映画『女性の休日』の魅力についてふれておきましょう。

本作は、1975年10月24日にアイスランドで実際におこなわれた「女性の休日」と呼ばれるデモ／ストライキの様子を描いたもの。

「女性の休日」とはなにか。それは、10月24日のまる一日、アイスランドの女性たちが、この国のありとあらゆる場所で仕事・家事・育児・その他諸々を休むというデモ／ストライキです。この前代未聞のイベントには、最終的に同国の女性の90％が参加したとされます。突然家事や育児を担わざるを得なくなった男性たちは困惑し、女性たちが負っているものの大きさを痛感します。

アイスランドではその後も同様のイベントが複数回ひらかれ、やがて世界で初めての女性大統領が誕生します。さらに同国は現在、男女平等の指標となる「ジェンダーギャップ指数」において16年連続で世界一の地位にあります。「女性の休日」は、その後のアイスランドのジェンダー平等の起点となったと言えるのかもしれません。

映画『女性の休日』は、「女性の休日」の参加者（みんなめちゃくちゃカッコいい！）へのインタビュー、当時の貴重な映像、そして、この日の様子を再現するポップなアニメーションで構成されています。

なんといっても印象的なのは女性たちの勇気です。ある女性は子どもを夫の職場に連れていき、いきなり夫に育児をまかせてデモに参加する。ある女性は職場でデモに批判的だった年上の女性を説得して一緒にデモに繰り出す。ある女性は自身がつとめる新聞社の上司と直談判をしてデモへと出かける。ある女性は航海中の船上で男性船員と議論したすえ、デモ会場へと電報を送る……。

一つ間違えれば自分が所属するコミュニティでの立場を危うくしかねない行為であるにもかかわらず、彼女たちは女性の権利のために勇気を振り絞り、周囲を巻き込みながらデモに繰り出す。その姿は胸を打つものがあります。

作中では、「母たちが戦ってくれた」という、後続世代の女性たちの言葉も紹介されますが、女性の権利獲得という物語が、「女性の休日」参加者たちの勇気ある行動から始まり、しっかりと受け継がれ、その後の人々を巻き込んでいるという点も感動的です。

「つどう」ことの大切さ

個人的な関心から言えば、インターネットもSNSもない時代に、国家レベルの大規模なデモを可能としたさまざまな仕組みや契機も、とても興味深いものでした。

たとえば、「つどい」の重要性。「女性の休日」参加者のある女性は、自分の母親たちが、夜な夜なタバコの煙を吐き出しながらつどって会話をしていたと述懐します。そこでは、母親たちが、男性優位の社会への不満・不服・怒り・不快感・嫌悪感といったものを吐き出し、共有していたのでしょう。

それらの不満は、つどいの場で受け入れられ、肯定され、凝縮され、磨き上げられ、徐々に行動を促すものになっていったと想像されます。女性が孤独に過ごしていたら、それを抱くことに罪悪感を抱いてしまったような感情や欲望が、つどいのなかで肯定され、大きな力になる……「集まる」ことには、深い意義があることが伝わってきます。

あるいは、そうしたつどいや連帯を生み出すうえで、「美」のようなものが重要な役割を果たしているように見える点も興味深いものがありました。たとえば、女性の権利獲得のための（やや過激な）団体「レッド・ストッキングス」は、赤いストッキングを目印に活動をしました。赤いストッキングという「社会的なコードからはやや外れ気味なカッコよさ」が連帯のよすがとなったことは想像に難くありません。

また本作では、デモで「歌」がうたわれたことや、女性たちの集まりのときに「編み物」がその結び目となっていたことが何度か示されます。美的なものがもつパワーを感じさせてくれるのです。

ほかにも、当初は過激な運動と見なされていたデモが、「女性の休日」というやわらかい名称になるなかで、多くの女性参加者を得られたこと。郵便であらゆる場所に参加の呼びかけを送るという「地道な事務」が大きな力を発揮したこと。アメリカやオランダなど他国の女性運動の様子がアイスランドでも報道され、それに触発される側面あったこと……。

社会運動がどのようなときに、なにを契機にして盛り上がるのかという問いに、大いにヒントをくれる作品でもありました（本作とあわせて、立命館大准教授の富永京子さんによる『なぜ社会は変わるのか はじめての社会運動論』を読むとさらに理解が深まります）。

もっとも、2020年代に暮らす私たちは、こうした手法や運動の形式が、たとえば反フェミニズムの運動や排外主義運動などにも、ほとんどそのまま転用されうることにも注意を払わなければならないでしょう。

「明確な役割」があってうらやましい

さて、それではなぜこの魅力的な映画を観て私は「うらやましい」「身の置き場がない」という感情をもったのか。

まず「うらやましい」から。このうらやましさは、「女性の休日」デモの参加者と、今回同じ試写会で映画を観ていた女性の観客のみなさんに向けられています。

映画に出てきた女性たちはみんな楽しそうでした。批判すべき明確な「男性優位」という構造があり、それを打破するためにつどい、みんなでさまざまな工夫をしながらチームを組んでいる。そして、その映画を観た試写会参加者のみなさんは、女性の権利獲得という「歴史の物語」にしっかりと参加できている。社会から「正しい役割」を与えられている。

もちろん、当時の女性が大きな抑圧にさらされていたこと、そして現在でもジェンダー間の不平等が残っているという現実を考えれば、「戦えることがうらやましい」などという男性による感想は呑気もいいところであり、その意味で不適切です。さらに言えば、運動によって役割を得ているという感覚は、たとえば女性が会社組織では役割を与えられにくいということの反転系だとも考えられます。こうした点は強調しすぎることはありません。

しかし一方で、私のなかにはうらやましいという「不適切な感情」がたしかありました。またこれは直感にすぎないのですが、じつは権利獲得のために活動する女性たちに、私と似たような「うらやましさ」や、より強い言葉を使えば、「嫉妬」を感じている男性は少なくないような気もするのです。

そして重要なのは、そうした嫉妬やうらやましさは、露骨にフェミニズムに反発する男性たちの感情のなかにも隠れているかもしれない……という点です。本稿ではあまりくわしくは書けませんが、この「隠されたうらやましさ」を男性自身が深く自省することは、社会が女性の権利獲得を一歩前に進めるうえで重要な意味があるように感じています。

「身の置き所のなさ」から見えること

つぎに「身の置き所がない」という感情について。この感情は、試写会の前に化粧品のサンプルを受け取って「あっ、でもこれ、僕は使わない……」という思いをもったときから始まっていました。

試写会会場は、前述のとおり98%が女性です。そうした空間に身を置くことは、それだけでソワソワするものがあります。そして、上記の「うらやましさ」ともかかわりますが、映画上映後のトークショーに観客席で強くうなずく女性たちを目にすると、やはりどこか疎外感を抱かずにはいられません。完全な被害妄想なのですが、男性である自分がちょっと責められているような気分にもなってしまう。

うーん、身の置き所がない……と思いつつ、しかし、そこで思ったことがありました。

これはもしかすると、この社会で女性が経験していることに似ているんじゃないか、と。

たとえば、ほとんどのメンバーが男性の取締役会で、唯一の女性取締役が抱くのはこんな感覚なのかもしれない。

たとえば、男性がほとんどの会社の部署で「女性ならではの視点」を求められる女性は、こんな気分なのかもしれない。

たとえば、男性の手のサイズに合わせた大きさスマホを使わされている女性は、「使わない試供品」をもらうよりもずっと大変かもしれない。

実際に映画館で男性が本作を観るときはここまで女性が多くはないかもしれませんが、それでも、女性が社会のなかで感じているかもしれない疎外感……その何分の一程度のものでしかないにしても、近しいものを追体験できるかもしれません。

私が抱いた「不適切な感情」からは、かえって、男性が『女性の休日』を観るべき理由が見えてくるように思いました。

『女性の休日』

シアター・イメージフォーラム他全国で上映中

監督：パメラ・ホーガン

出演：ヴィグディス･フィンボガドッティル、グズルン･エルレンズドッティル、アウグスタ・ソルケルスドッティル他

エンドクレジットソング：ビョーク

2024年／アイスランド・アメリカ／アイスランド語・英語／71分／原題：The Day Iceland Stood Still

後援：アイスランド大使館

提供・配給：kinologue

