「俺、いらないらしいよ」――大谷翔平が敵地の大ブーイングに見せた笑顔の対応　ついに手に入れた刺激的な“ヒリヒリ”とした環境

一塁上で言葉を交わす大谷とゲレーロJr.(C)Getty Images

耳をつんざくブーイングと野次。そのボリュームの大きさに、矛先を向けられた天才も思わず白い歯を浮かべた。

現地時間10月24日、ドジャースは敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で大敗。7回にWS初本塁打となる2ランを放った大谷翔平には、打席に立つたびに敵地のファンから容赦のないブーイングが浴びせられた。

無論、トロントのファンが敵意をむき出しにしたのは、大谷の名が知られた証左ではある。だが、9回の第5打席には、スタンド全体が「We don’t need you!（俺たちにお前はいらない）」と大合唱したのは驚きでもあった。

熱心なファンが「We don’t need you！」と辛辣な言葉を浴びせたのは、2023年12月に起きたFAでの大争奪戦が発端だった。当時、ドジャース入りが決定的と見られていた大谷を巡ってはSNSでありとあらゆる情報が錯そう。その中で「オオタニがトロント行きの飛行機に乗っている」という“誤報”が飛び、ブルージェイズファンは狂喜乱舞。しかし、翌日にドジャース移籍が正式に発表されると、拍子抜けしたファンは落胆した。

この時の因縁によって生じた鬱憤をどうにかして晴らしたかったのだろう。4万4353人が埋めたスタンドから「We don’t need you!（俺たちにお前はいらない）」という皮肉めいた野次が本人に浴びせられたのだ。