¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤°ìÈ¯¤Ç¡¢MLB¸ø¼°¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÄ¶Â®ÂÐ±þ¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£7²ó¤ËWS½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤È¡¢MLB¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¡ÈÆÃÊÌ²èÁü¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÎôÀª¥à¡¼¥É¤Î7²ó1»à°ìÎÝ¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼ê±¦ÏÓ¤¬Åê¤¸¤¿Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê±¦ÍãÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤ÆWS½é¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¸å¡¢MLB¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÂçÃ«¤È¾¾°æ¤¬ÊÂ¤Ö¡ÈÆÃÊÌ²èÁü¡É¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ÂÇÀÊ¤Çµå¤òÂª¤¨¤ë½Ö´Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¤¡¢WS¤Ç¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¥«¥Ã¥±¡¼¤Êw¡×¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤³¤ì¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥¹¤¬°ã¤¦¡×¡Öº£ÆüÍ£°ì¤Îµß¤¤¤À¤è¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²èÁü¤Ë´¿´î¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖMLB¤¤¤Ä¤âÍÑ°Õ¼þÅþ¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çºî¤ë¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂ®¹¶¤Ç¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤ów¡×¤ÈMLB¤ÎÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¤Ë¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï6ËÜ¤Ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¤Ç¤Ï9ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤Î¾¾°æ½¨´î¡Ê10ËÜ¡Ë¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë