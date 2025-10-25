50歳で家じゅうの片付けを始めて、すっきり暮らしを実践している整理収納アドバイザーの原田さよさん（現在60代）。60代になり、極限までものを減らしていたこれまでの片付けから、徐々に心境が変化しているそうです。ここでは、原田さんが考える「本当に心地よい片付け」について語ります。

60代になって訪れた、片付けに対する気持ちの変化

50代に入ってすぐ家じゅうの片付けを始めた私。なくても大丈夫なものをどんどん手放したり、今ある収納を使いこなせたりするようになったあたりから、気持ちも空間も整っていくのを感じるようになりました。

【写真】60代、あえて残しているもの

時間はかかりましたが、「減らすこと」「これ以上は増やさないこと」「収納に余裕をもって収められる状態を保つこと」に集中して取り組んだからだと思っています。

けれど、60代になった今は、減らしたり現状を維持したりするだけでなく、楽しみながらちょうどいい量をもつことが心地よく感じられるようになりました。

あまり使わないものも「あえて」残す

自分にちょうどいい量をもつ、という感覚がつかめるまでの過程を簡単に紹介します。

●服

たとえば、クローゼットだけでなく納戸や屋根裏収納にまで保管していた着なくなった服は、「着ないなら即処分」「重たくて硬い服はもういらない」などと以前は割りきって手放していました。

でも今は、クローゼットにゆったり収まる量なら、たとえ出番が少なくても着心地がよくて気分が上がるものも置いておこうと思うようになりました。

●食器

食器も同じで、軽くて扱いやすいだけでなく、滅多に使わないものでも手に取ったときに癒されるものも残しておきたいと思うようになりました。

食器棚の奥に眠っていた器、趣味で集めたけれど使いこなせなかったもの…それらを少しずつ手放し、余裕をもって収納できるようになってから、0か100かで考えるのをやめ、今の自分の気持ちにゆるく合わせられればいいと思うようになったのです。

小さなものとのつき合い方にも変化が

このように”ちょうどいい”を意識するようになってからは、化粧品のサンプルなど「小さなもの」とのつき合い方も変わりました。

以前の私は「旅行用にとっておこう」「急な来客のときに使えるかも…」。そんなふうに考えて化粧品のサンプルをしまいこんでいたかと思えば、ためこみすぎて処分に困り「もう、増やさない」ともらうこと自体を避けていた時期もありました。

でも今は、興味があれば素直にもらい、すぐに使うようになりました。お風呂場や洗面台の目につくところに置いたり、あらかじめ化粧ポーチに入れておいたりして、次のスキンケアやメイクのタイミングで試しているのです。そうすることで、ものをためこまず、今の自分に寄り添う使い方ができるようになりました。

これらの気持ちの変化や小さな工夫は、ものをためこまないことにつながるだけでなく、今の暮らしにちょっとした肯定感が生まれるきっかけにもなっています。

自分にとっての“ちょうどいい”を探す楽しみ

減らすことから始まった私の片付けは、今では自分にとってのちょうどいい量や質を見つけるための選択へと変化してきました。

もし、皆さんのお宅にもしまいこんだままのものがあるなら、ぜひ“今日の自分”に使ってみてください。小さな選択をくりかえすうちに自分の適量がどのくらいかわかるタイミングが、どなたにもきっとあります。そのタイミングをうまく使いながら、もののもち方を見直し、今とちょっと先の自分を身軽にしてあげてほしいです。