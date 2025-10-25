穿くだけ → スッキリ見え！【GU】40・50代に似合う♡「楽ちんスカート」

オシャレ見えはもちろんのこと、スタイルアップや快適さも諦めたくない。そんな40・50代におすすめなのが、【GU（ジーユー）】から登場した「楽ちんスカート」です。ナローシルエットでスッキリ見えが期待でき、かつウエストゴムで楽に穿けそうな優れもの。今回は、オンオフ使えそうなクリーンなデザイン、秋にぴったりのベロア素材のスカートをピックアップ。ぜひデイリールックに取り入れて、着こなしをブラッシュアップして。

オンオフおまかせ！ シンプルデザインで着回し力抜群

【GU】「ナローロングスカートZ」\2,990（税込）

美しい縦長シルエットでスタイルアップが期待できるロングスカート。伸縮性のある素材と後ろウエストゴム仕様で、長時間の着用でも快適な着心地が期待できます。バックスリット入りで足さばきも良好そう。ベルトループがついているので、タックインスタイルもサマ見えしそうです。ブラウスを合わせてオフィスルックに、スウェットと合わせれば大人カジュアルにも。オンオフ問わずに活躍しそうな万能スカートです。

生地感とシルエットで魅せる秋の洗練コーデ

#40代コーデ で人気を集めるこちらのスタッフさんは、カーデを合わせて品良くスタイリング。ネイビーのツイード風カーデで、上品さと秋らしい温かみをプラス。中に合わせたフリルネックブラウスで顔まわりを華やかにし、女性らしさをアップしています。ブラックのナロースカートでIラインを強調すれば、すっきり見えも期待大。足元はビットローファーで、大人の落ち着きときちんと感をキープ。通勤やお出かけなど、シーンレスに活躍しそうな洗練コーデです。

一点投入でシーズンムードが高まるベロアスカート

【GU】「ベロアナローマキシスカートZ + E」1,990（税込・セール価格）

秋になるとつい手が伸びるベロア素材アイテム。GUからも、大人に似合いそうなマキシスカートが登場しています。すっきり見えをサポートするナローシルエット、楽に着脱できそうなウエスト総ゴム仕様も嬉しいポイント。ほどよい光沢感が遊び心を演出し、コーデに取り入れるとグッとこなれ見えしそうな一枚です。

ジャケット × ベロアスカートで叶える秋のモードコーデ

#40代コーデ が好評のこちらのスタッフさんは、ジャケットを合わせてモードにスタイリング。黒のテーラードジャケットでクールに引き締め、グレーのシアーTでレディな抜け感をプラス。ベロアスカートで秋らしい質感を足しつつ、縦ラインを強調してすっきり見えも演出しています。ポインテッドトゥブーツでスタイリッシュにまとめて、エッジの効いた秋のモードルックを完成しています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子