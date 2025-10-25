新感覚「解体パズルLite」第10弾に『ラーメン』が仲間入り♪
遊べるラーメン、できました！! 『解体パズルLite ラーメンパズル』が登場する。
☆パーツもいろいろアレンジが楽しめる『ラーメンパズル』をチェック！（写真7点）＞＞＞
メガハウスの食品モチーフの立体パズル「解体パズルLiteシリーズ」から、いよいよシリーズ第10弾となる『解体パズルLite ラーメンパズル』を2025年10月下旬に登場する。
『解体パズルLite ラーメンパズル』はどんぶりに6個の麺パーツ、3個のスープパーツ、その他15個の具パーツを正しく組み合わせてラーメンを完成させる立体パズル。
完成形は1通りではなく、具のパーツののせ方によって基本のラーメン・お子様ラーメン・チャーシューメンと複数のメニューを作ることができるようになっている。あなただけのこだわりの一杯を作り上げよう。
また、パズルを完成させた後にはラーメン好きにはたまらない、箸で麺をすくいあげる「麺あげ」アクションも楽しむことができ、箸をあげたままディスプレイすることも可能となっている。
「解体パズルLite」 は、本物そっくりなリアルな造形にこだわった、遊びながら頭を使い、集めても楽しい立体パズルシリーズ。国内外問わず、老若男女、誰しも好きな人気メニュー『ラーメンパズル』はプレゼントにもぴったり♪
ぜひ、いろいろなアレンジで組み立ててお楽しみあれ！
