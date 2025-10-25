「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は九回の第５打席で四球を選んで出塁。打席の中では強烈なチャントも飛び出した。

２死無走者で打席に入った大谷。マウンドには左腕のラウアー。初球の内角高めをフルスイングするも空振りとなり、２球目の外角スライダーはしっかりと見極めた。

３球目、４球目と冷静に見極めてカウント３−１。５球目の高めも抜けて四球で一塁へ歩いた。打席の最中には「ＷＥ ＤＯＮ’Ｔ ＮＥＥＤ ＹＯＵ（お前のことはいらないよ）」というチャントも響いた。

２年前にドジャースへ移籍する際には、米メディアの誤報でトロントのファンが盛り上がったケースもあった。最終的にドジャースを選んだが、前日会見ではシュナイダー監督が「帽子とデコイのジャケットをかえしてほしい」と語り、報道陣を笑わせていた。

直後に一塁でけん制球を受け、一塁塁審はセーフの判定。微妙なタイミングにブルージェイズのシュナイダー監督がチャレンジを要求した。リプレー検証の結果、判定は変わらず。これには敵地が大ブーイングに包まれた。

大谷は第４打席でワールドシリーズ１号となる２ランを放ち、敵地をざわつかせていた。