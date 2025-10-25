【CCさくら】モバイルアクセサリー「CASETiFY」にレトロ新しいクリアカード編デザイン
自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーを展開する「CASETiFY」に、アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』とのコラボレーションアイテム「CASETiFY | カードキャプターさくら」コレクションが新登場。
『カードキャプターさくら』は、アニメ化や映画化を経て、今も世界中で愛されるカルチャーアイコン。
杖やカード、仲間との冒険を描いたストーリーは、世代を超えてファンを魅了し続けている。今回のコラボレーションでは、そんな名作の思い出を呼び覚まし、デバイスを彩る特別なアイテムが取り揃えられている。
本コレクションでは、作品の象徴でもある「クリアカード」にインスパイアされたY2Kムード溢れる限定デザインのアイテムを多数ラインナップ。
レトロで可愛い時代を想起させるソフトピンクを基調カラーに、ファッショナブルで遊び心あふれるデザインを展開。ファンを再び幻想的な世界へと誘う、ノスタルジックなコレクションをチェックしていこう♪
まずはオリジナルのカスタム スマホケース「カスタム カードキャプターさくら スマホケース」。キャラクターごとに3種類のシーンが用意され、合計9バージョンが展開される。
ケースにはアニメ風の「着信中」デザインがプリントされており、2000年代の携帯電話を思わせるY2Kスタイルで、まるでさくらちゃんやシャオランくん、ケロちゃんから本当に電話がかかってきているような体験を楽しる。
さらに、カスタマイズオプションを使えば、お気に入りのキャラクターの世界観を自分らしく再現することもできる。
また、「CASETiFY」の人気アイテムであるハート型ブレスレットストラップに、コレクション限定のカードや杖などが付属した『カードキャプターさくら』仕様のスマホストラップも展開。
さらには、かわいらしいケロちゃんがイヤホンケースとして登場！ カラビナ付きで持ち運びにも便利、ギフトとしても最適だ。
コレクションのもう一つの目玉は、2-in-1充電スタンド。スタンド上にはさくらちゃんと夢の杖のアクリルカットアウトが施され、ケロちゃんや魔法陣のモチーフも添えられた特別感あふれる仕上がりに。インテリアとしても存在感があり、幻想的な雰囲気を演出してくれる。
その他、タブレットケース、Laptopケースやスリーブをはじめ、グリップスタンド、カードホルダースタンド、ワイヤレス充電器などのテックアクセサリーも多数ラインナップ。
2025年10月24日（金）日本時間17：00より、CASETiFYオンラインストアや各実店舗などでお取り扱いがスタートする。ファンにはたまらないアイテム揃いなのでどうぞお見逃しなく！
