米ノースカロライナ州のシャーロットのライトロール駅で、ウクライナ人のイリーナ・ザルツカ（23）さんが通り魔に刺され、死亡した事件。ザルツカさんは、ロシアによるウクライナ侵攻から逃れるために2022年よりアメリカに移住しており、新たな生活を始めたばかりだった。この痛ましい事件を機に、同州では歴史的な動きが起きたという──。

【写真】〈ウクライナ女性（23）刺殺事件〉逮捕された34歳のホームレス男性デカルロス・ブラウン・ジュニア容疑者ほか

事件が発生したのは、8月22日午後10時ごろ（現地時間、以下同）。現場は、シャーロットの中心部から南に2kmほど離れたイースト・ウェスト駅。通報を受けた警察が駆けつけると、刺し傷を負った状態のザルツカさんが発見され、その場で死亡が確認された。

居合わせた負傷者の1人であるデカルロス・ブラウン・ジュニア（34）が容疑者として逮捕され、のちに第一級殺人罪で起訴。地元警察によると、2人には面識がなかったという。

大手紙国際部記者が解説する。

「当初、現地メディアは『目撃者も少なく捜査機関は犯行現場の特定を急いでいる』と報じていましたが、米ノースカロライナ州・シャーロット地域の公共交通機関システム（CATS）がライトレールの車内で刺殺されるザルツカさんの防犯カメラ映像を公開しました」（大手紙国際部記者）

映像が現地メディアやSNSを通じて拡散されると、全米で大きな注目を集めた。

「公開された映像には、勤務先から帰宅途中のザルツカさんが窓際の席に座っている様子がおさめされていました。しばらくして、そのすぐ後ろの席に座っていたブラウン被告が立ち上がって突然ナイフを取り出し、ザルツカさんの喉元を複数回刺したのです。

ザルツカさんは一瞬、何が起きたか分からないといった様子で膝を胸の方に上げて手で顔を覆い、ブラウン容疑者を見上げていました。そして刺されてから数秒後に床に倒れこみ、そのまま死亡しました」（同前）

調べによると、ブラウン被告は2007年以降で少なくとも14回の逮捕歴があることが明らかとなっている。

「事件の背景が判明するにつれて、国内では犯罪の取り締まりの強化や、再犯に関する制度の見直しを求める怒りの声が噴出。トランプ大統領も声を上げ、SNS『TRUTH』で〈迅速に裁判を行い、死刑のみが宣告されるべきだ。他の選択肢などあり得ない！〉と極刑を求めました」（同前）

"イリーナ法"が制定、死刑制度が再開へ

ノースカロライナ州では、死刑制度が実質的に停止されている。同州での執行手段は「致死的薬剤の投与」に限られているが、2007年1月、州の医療監察委員会が「医師が死刑執行に関わる行為は医療倫理の観点から許されない」との決断を下し、刑の執行を行うことができなくなったのだ。同州で最後に死刑が執行されたのは2006年だ。

しかし、ザルツカさんの事件を受けて、同州は「イリーナ法」と呼ばれる新法を可決し、10月3日には州知事が署名。暴力犯罪の再犯率を下げることを目的に、保釈条件などを厳格化したほか、死刑執行において薬剤投与が実施不可能な場合、同州の矯正局に銃殺や電気椅子といった別の手段に代替できるよう求めると定められている。

「"イリーナ法"によって、ノースカロライナ州では死刑制度が実質的に復活する可能性が出てきた。仮にブラウン被告に死刑が宣告された場合、これまでは不可能だった死刑執行が現実味を帯びてきました」（同前）

現在、ブラウン被告の審理は2026年4月に延期されている。国民が、その行方を見守っている。