脳腫瘍と診断されたことを公表したロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢（55）が24日までに自身のインスタグラムを更新。現在の体調を明かした。

真矢は「そういえばね ずっと続けてるものがあって」と切り出し、青パパイアの発酵食品の摂取を続けていることを報告。「そしたら医師が驚くほど腫瘍が小さくなってたの ついでに他の不調なところも調子良くなったよ 嬉しくてみんなに報告でした」と現在の体調について明かした。

続けて「更に元気になって早くみんなに会いたいです！！」とファンへ呼びかけた。

ファンからは「無理なく、治療頑張ってくださいね！応援してます」「なんだかこうして真矢さんの元気そうなポストを見ると、幸せで満たされてしまいます！」「焦らずゆっくり治療してくださいね！みんなで待ってます」などの激励コメントが寄せられた。

真矢は9月8日に自身のSNSで、めまいで転倒後に立てなくなり、医療機関で検査を受けたところ脳腫瘍と診断されたことを公表。2020年には大腸がんのステージ4を宣告され、これまで7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を受けながらライブ活動を続けてきたことも明かした。