『それスノ』2時間SPに北村匠海が登場！“ワルスケ軍団”最強の刺客としてSnow Man扮する忍者“スノスケ”と対決

TBSで10月24日は19時から放送される『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SPでは、「スノスケ vs ワルスケ」第4弾が届けられる。

■Snow Manが“ワルスケ”軍団が仕掛ける過酷な試練に挑む

どんなときでもカッコよくいなければならないSnow Manが、忍者“スノスケ”に扮し、“スノスケ”のダサい姿が見たい“ワルスケ”軍団が仕掛ける過酷な試練に挑む企画「スノスケ vs ワルスケ」。

第4弾となる今回は、スノスケに試練を与える最強の刺客として北村匠海が登場。さらに、井川遥が姫として見守るなか、スノスケが数々の試練に挑戦する。

間違い箇所に滑り込む「スライディング間違い探し」では、難問にスノスケ、ワルスケの北村も悪戦苦闘。

かっこいい男なら彼女の変化に気づいて当然。彼女役のゲストのメイクが変わった箇所を当てる「女子メイク七変化」では、彼女役として平愛梨が登場し、なぜか向井康二がタジタジになる。

すべての試練を終え、最もダサかった者には忍者として最悪の称号“イモスケ”が与えられ、絶対にやりたくない電気のお仕置きが待っている。“イモスケ”に選ばれるのはいったい誰なのか。そして、ラストにはまさかの衝撃の結末が…。

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

10/24（金）19:00～20:55

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

ゲストMC：山里亮太

見届人：井川遥、近藤春菜

ゲスト：北村匠海、平愛梨 他

進行：若林有子（TBSアナウンサー）

