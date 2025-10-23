【ディズニー】プリンセスドレスがモチーフの新作ネックレス『Dress me』
ジュエリーを手掛けるケイウノより、ディズニー作品を可憐に優雅に彩る「ディズニープリンセス」たちの着用するドレスをモチーフにした新作ネックレスが登場！ 『Dress me』で胸元に煌めくプリンセスドレスをどうぞ♪
☆プリンセスドレスをアクセサリーとして楽しめる『Dress me』をチェック！（写真14点）＞＞＞
ケイウノより、ディズニープリンセスをテーマにした新シリーズとして、ドレスをモチーフにしたネックレス『Dress me』の6種類が登場。2025年11月7日（金）より全国のケイウノ店舗および公式オンラインショップにてお取り扱いがスタートする。
このほどの新作は、 ”ドレスをまとう瞬間、世界がきらめく” をコンセプトに、「シンデレラ」「ティアナ」「オーロラ」「ベル」「アリエル」「ラプンツェル」それぞれのドレスが、クローゼットにかかっているような雰囲気をイメージしたデザインが特徴。
本シリーズでは、長年根強いファンがいる「オーロラ」と、近年人気が高まっている「ティアナ」もラインナップされている。
デザインは、それぞれのディズニープリンセスのドレスの特徴的なシルエットを、透かしの作りで軽やかかつエレガントに表現。横から見た時にもわずかにアールのついた立体感で、ドレスのふんわりした質感もデザインに落とし込まれている。
『Dress me -Cinderella-』は舞踏会のロマンチックなシーンが目に浮かぶよう。
『Dress me -Tiana-』は花をイメージさせるような特徴的なドレスを、繊細に表現。
『Dress me -Aurora-』は「オーロラ」の気品ある雰囲気が感じられるデザインが魅力。
『Dress me -Belle-』は特徴的なドレープも繊細な透かしの作りで表現。
『Dress me -Ariel-』はパフスリーブの模様まで、細かな表現にこだわられてデザインされている。
『Dress me -Rapunzel-』はアクティブな「ラプンツェル」の軽やかなドレスのパフスリーブのストライプ模様まで忠実に表現されている。
K18イエローゴールドを使用しメレダイヤモンドが輝くネックレスは、上質な素材で永くご愛用いただける。ホリデーシーズンのギフトをはじめ、ご自身へのご褒美にも最適なアイテムだ。
（C）Disney
