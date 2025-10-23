モモコグミカンパニー、タロット占い資格取得で的中率は
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は21日、都市伝説系人気YouTuber・Naokiman（ナオキマン）の冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#１を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
この日の放送では“国家の裏で暗躍する超能力者SP”と題し、国家と超能力の関係や、裏で起きている“能力者バトル”など、ディープな都市伝説を深掘り。ゲストには俳優の桜田通、お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤、元BiSHメンバーで作家としても活躍するモモコグミカンパニーが登場し、それぞれが体験した不思議な出来事や“能力の芽生え”について語った。
“超能力と占い”にまつわるトークから、モモコが、タロット占いにハマっていることを明かす場面も。「１年前にタロット占いを学んで、１日で資格を取得した」と明かすモモコにスタジオは騒然。また実際に当てたことがあるかを聞かれると、モモコは「前にご飯の予定があった方と連絡が取れず、カードを引いたら“悪い知らせ”のカードが出て、結局ドタキャンされたんです」と語り、タロットでの“予兆”が的中したことを報告。
半信半疑のラランド・サーヤから「ん？それを当たってるとしてるんですか？」とツッコまれるも、「めちゃくちゃ当たってます！信じることが大事なんです！」と力強く返し、スタジオの笑いを誘っていた。
“国家と超能力”というディープなテーマに加え、モモコや井戸田のエピソード、さらには多彩な超常トピックがぶつかり合った初回放送。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#１は、ABEMAにて無料見逃し配信中なので、ぜひチェックを。
