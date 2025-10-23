「脚長効果バツグン！」【しまむら】こっくりブラウンが可愛い♡「パンツ着回しコーデ」

【しまむら】の人気のジップパンツが、秋冬仕様のブラウンカラーで再登場！ ハイウエストデザインで脚長効果が期待できる一本は、今季の着回しに大活躍してくれそうです。旬のこっくりカラーを活かしたレイヤードや、小物で差をつけるコーデなど、幅広い着回しコーデをご紹介。秋コーデの即戦力になりそうなので、ぜひチェックしてみて。

人気のジップパンツが秋仕様に♡ ラクしてスタイルアップできそう

【しまむら】「TTi*MIIジップPT」\1,969（税込）

ストンと落ちるシルエットにハイウエストデザインが効いているジップパンツは、穿くだけで脚長効果が期待できます。タックインしてももたつかず、きれい見えが叶いそう。後ろウエストがゴム仕様だからラクに穿けそうなのも嬉しいポイントです。旬の “こっくりブラウン” がコーデに深みを与えてくれそうなので、シンプルなトップスに合わせるだけでもサマになるかも。

色味を統一♡ 大人のきれいめカジュアルコーデ

こっくりブラウンのパンツには、レース調のトップスをインして女性らしさをプラス。刺繍入りベストを重ねれば、甘さと上品さのバランスがちょうどいい、大人のきれいめカジュアルコーデが完成しそうです。ベストとシューズは同色系でまとめて、全体に統一感を。ブラウンパンツとのなじみもよく、優しげな配色で秋らしいムードを演出できそうです。

ゴールド系でまとめて、ほんのり華やかに

ホワイト系のセーターを合わせれば、やさしい色合いがパンツの深みを引き立てて、やわらかな印象に仕上がります。さらに、光沢感のあるビスチェを重ねて奥行きのあるレイヤードに。ビスチェと同系色のブレスレットをプラスすれば、アクセントになりつつ全体のトーンも統一されて、秋らしさを感じる垢抜けスタイルが叶いそうです。

秋色レイヤードでこなれ感アップ

ブラウンのボーダートップスに、カーキブラウンのジャケットを重ねて季節感を意識。トーンを揃えたレイヤードで、すっきり見えと秋らしさを両立させたスタイルです。ハイウエストパンツにトップスをインすることで、視線が自然と上がり、脚長効果もバッチリ期待できます。ループタイ風のネックレスで縦のラインを強調しつつ、手元にはゴールドのアクセサリーを効かせて、控えめだけど華のある大人コーデに仕上がっています。

writer：A.satozaki