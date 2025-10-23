º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡É¡¡´ÆÆÄ¤¬¡Ö¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡Äµß±ç¼ºÇÔ¤Ë¸«¤¨¤¿²ÝÂê
Í£°ì¤Îµß±ç¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÖABEMA¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥í¥¦¥¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¡¢µß±ç¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2»î¹ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç7»î¹ç¡¢µß±ç¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢1»î¹ç¤À¤±Êø¤ì¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¡¢1°ÂÂÇ2»Íµå1µ¾Èô¤òµö¤·¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢1²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢µåÂ®¤Ï1ÅÙ¤â160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤¬º£°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤Ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö½éµå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤ÈÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¾¯¤·¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö½éµå¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤ÈÈà¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢½éµå¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤À·Ð¸³¤òÀÑ¤ßÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î2ÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÉüÄ´¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¿®ÍêÄÌ¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¶á¤Å¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë