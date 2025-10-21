銀座コージーコーナーは、10月20日から、オンラインショップにてクリスマスケーキの予約を開始した。

今年も銀座コージーコーナーのオンラインショップでは、自宅や職場、遠く離れた実家など、全国へ（一部離島は除く）届け可能なクリスマスケーキを2種類販売する。「行列に並びたくない」「当日、受け取りに行く時間がない」「銀座コージーコーナーの店舗が近くにない」「遠方に住む家族や友人にプレゼントしたい」という人のニーズに応え、好評を得ているという。

8つの味わいを楽しめる「クリスマスアソート」と、チョコ好きな人のための「クリスマスチョコレートケーキ」。宅配便（冷凍）で届けて、食べる時間に合わせて解凍するだけでおいしく食べられる。11月30日まで、早期予約特典も用意した。便利なオンラインショップをぜひ利用してほしいという。



「クリスマスアソート（6号）」

「クリスマスアソート（6号）」（直径約18cm（8人分））は、カット要らずで選んで楽しい。苺とチーズ、マロン、グラサージュショコラなど、バラエティ豊かな8種をアソートした。どれを食べようか迷うのも、楽しいひととき。色とりどりのケーキでクリスマス気分を盛り上げる。

「クリスマスチョコレートケーキ（5号）」（直径約15cm（5〜6人分））は、ベルギー産チョコレートを使用したチョコホイップクリームを、大輪の花のようにかわいらしく絞った。スポンジでサンドしたチョコホイップクリームは、マカダミアナッツの香ばしさがアクセントになっている。子どもから大人まで幅広く楽しめる。

［小売価格］

クリスマスアソート（6号）：5130円

クリスマスチョコレートケーキ（5号）：5076円

（すべて税・送料込）

［予約開始日］10月20日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp