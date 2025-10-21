朝ドラ「ばけばけ」（NHK）で映画『国宝』の吉沢亮が演じるのは、実在した英語教師・西田千太郎をモデルにした錦織友一。小泉八雲夫妻の評伝を書いた青山誠さんは「西田は中学校教頭で26歳。同僚となったラフカディオ・ハーンの信頼を得て親しくなった」という――。

※本稿は、青山誠『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（角川文庫）の一部を再編集したものです。

写真＝時事通信フォト 「ばけばけ」で英語教師の錦織を演じる吉沢亮（「ミス ディオール展覧会 ある女性の物語」オープニングプレビューにて。東京都港区、2024年6月12日） - 写真＝時事通信フォト

■松江に赴任したハーンと松江の秀才が出会う

明治23年(1890)9月2日にラフカディオ・ハーンは尋常中学校の西田教頭に伴われて県庁に出向き、県知事の籠手田安定(こてだやすさだ)に着任の挨拶をした。籠手田は長崎平戸藩出身の士族。幕末の剣豪・山岡鉄斎(てっしゅう)の高弟で、一刀正伝無刀流や居合いの免許皆伝という剣の達人だった。古武士の風格漂う、豪快で物事にこだわらない性格だったという。

籠手田安定・島根県知事（写真＝島根県編『府県制の沿革と県政の回顧』、1940年／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）

松江では誰もがハーンのことを「ヘルン」と呼ぶようになる。これは、赴任前に取り交わした契約書の「ハーン（Hearn）」の名前が、カタカナで「ヘルン」と誤って記載されていたことがそもそもの原因。「自分はヘルンではないが、まあ、どちらでもよろしいでしょう」と本人が言うものだから、物事にこだわらない籠手田県知事も訂正せず。その後も島根県の公式文書では「ヘルン」が用いられ、宴席や会合に出席してもこの名で紹介されるようになる。セツもまた生涯にわたって「ヘルン」と呼びつづけた。

県庁とは道を挟んだ向かい側には、3年前に新築されたばかりの島根県尋常中学校（明治40年に松江中学校と改称）の校舎が建っている。エントランスの屋根を支える柱はギリシア神殿のようなオーダー様式。また、大きな上げ下げ窓など欧米の様式をふんだんに取り入れた和洋折衷建築となっている。300人近い生徒を収容する施設なだけに、当時は市内でも有数の巨大建築だった。

松江中学校の古写真、『島根縣寫眞帖』（写真＝国立国会図書館デジタルコレクション）

■独学で学んだ西田千太郎は流暢な英語を話した

中学校と同じ敷地に師範学校附属小学校と師範学校の校舎が並んであり、3つの学校の校舎間は渡り廊下で結ばれている。師範学校の授業も受け持っているハーンはいつもここを行き来した。どちらの職員室にもハーンの机が置かれていた。師範学校の職員室のほうが広くて明るく、清掃も行き届いて居心地は良さそうだったが、

「私は西田氏と並んで居る余り綺麗でなく而(しか)も寒い中学校の方の教員室に居るほうがもっとも気楽である」

と言う。

島根師範学校の古写真、『島根縣寫眞帖』（写真＝国立国会図書館デジタルコレクション）

尋常中学校の西田教頭は流暢な英語を話し、また、中学校には他にも英語が堪能な教師が何人かいる。授業の合間や昼休みに彼らと談笑するのが楽しみだった。

松江に来てからのハーンは性格が少し変わったのか、気さくで話のしやすい感じになってきた。

西田の日記にも当時のハーンのことがよく書かれている。赴任から間もない9月28日には師範学校校長がハーンを宴席に招き、西田もそこに同席した。宴(うたげ)の席で聴いた清楽(しんがく)の合奏に感動したハーンは「ヘルン氏モ英仏二国ノ歌ヲ唱吟セリ」と、以前の彼からは想像できないノリの良さで歌を披露して宴を盛りあげている。

■中学校では首席だったが中退、26歳で教頭に

この後も、県庁や学校関係などの宴席によく顔を見せた。人見知りで気難しい男が、変われば変わるものだ。

松江でのハーンが明るく社交的になったのは、いつも側で気にかけてくれた西田の存在も大きかった。本名は西田千太郎(せんたろう)。父祖は松江藩の足軽身分、文久2年（1862）に大橋川南岸の雑賀(さいか)町に生まれている。

『職員録』明治23年（写真＝国立国会図書館デジタルコレクション）

中学校では首席の秀才だったが、授業料が払えずに中退。その後は授業助手として働きながら勉強に励み教員検定試験に合格した。兵庫県や香川県の中学校で教師として教鞭(きょうべん)を執り、2年前には松江に戻り尋常中学校の教頭になった。教頭就任時はまだ26歳の若者だったが、年齢を理由に反対する者はいない。頭脳明晰(めいせき)で誰もが認める逸材、そのうえ、裏表のない誠実な人柄は誰からも愛されていた。

西田は人情に厚く優しい性格で、困った人を放ってはおけない。真っ先に手を差し伸べる面倒見の良い男だった。ハーンに対しても彼が松江に慣れるまでつきっ切りで世話をした。それを恩に着せるような態度は一切見せず、謙虚なところも好ましい。

セツと出会うまでのハーンが最も頼りにしていた人物だった。年齢は12歳も離れていたが、お互いウマがあう。プライベートでも親しくつき合い、何でも腹を割って話せる親友になった。

■ハーンと西田は手紙128通ものやりとりを

ハーンが松江を離れてからも手紙でのやり取りがつづいた。西田は結核を患って明治30年（1897）に34歳で亡くなるのだが、それまでの間にハーンが彼に送った手紙はじつに128通にもなる。

「中学校の教頭の西田と申す方に大そうお世話になりました。二人はたがいに、好き合って非常に親密になりました。ヘルンは西田さんを全く信用してほめていました。 『利口と、親切と、よく知る。少しも卑怯者の心ありません。私の悪いこと、みな言うてくれます。本当の男の心。おせじありません。何と可愛らしい男です』と」

「思い出の記」の中で、セツもこのように西田のことを回想している。

提供＝小泉家 西田千太郎 - 提供＝小泉家

『怪談』をはじめとするハーンの作品は、昔話や伝説を創造的に再構成する再話文学と呼ばれるもので、素材となる昔の物語や伝説、民話などを採集せねばならない。その取材活動でも西田にはなにかと助けられた。

■出雲神話を取材するハーンを西田がサポート

松江に来てから2週間が過ぎた9月13日、ハーンは杵築(きづき)大社を訪れている。「出雲大社」というのは、明治4年（1871）の近代社格制度制定にあわせてつけた名称で、この頃はまだ杵築大社と呼ばれることのほうが多い。それが延喜式神名帳にも記載された古代からの社号だった。

『古事記』で出雲の神話を読んで以来、大社やその周辺に点在する神話の舞台に興味をそそられている。松江への赴任が決まった時に、いちばん行ってみたいと思った場所だった。しかし、穢(けが)れを嫌う聖域は外国人の立ち入りが制限されている場所も多く、不用意に入り込めばトラブルになる。そこで西田が骨を折って大社側と折衝した。彼は方々に顔が広く宮司の千家尊紀(たかのり)（第81代出雲国造）とも懇意にしていた。西田の助力なしには境内に入ることもできなかっただろう。

松江からは小蒸気船で宍道湖を西へ向かう。狭く蒸し暑い船室に辟易(へきえき)したハーンは、甲板に座り景色を眺めていた。湖面からは水蒸気が雲のように湧きだして、出雲大社の方角にある山々が霞んで見える。そこに神々しいものが存在するように感じられた。

宍道湖の古写真『島根縣寫眞帖』（写真＝国立国会図書館デジタルコレクション）

■出雲大社の千家宮司は外国人のハーンを歓迎

船は1時間30分で宍道湖を横断し、出雲平野東端にある庄原(しょうばら)の波止場に接岸した。陽はすっかり傾き田圃(たんぼ)を赤く染めている。大社はここから20キロほど田圃の畦道(あぜみち)を行ったところにあり、人力車が門前町に着いた時にはもう日が暮れていた。この日は「いなば屋」という宿屋に泊まり、翌日に大社を参拝した。

ラフカディオ・ハーンの写真（F.グーテクンスト・スタジオ撮影、1889年）（写真＝シンシナティ・ハミルトン郡公共図書館所蔵／Frederick Gutekunst／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

「同日英国人ラフカヂオ・ヘルン通辨人真鍋晃大社参拝候。御当館ヘモ参殿、御家宝、御書院ニテ拝見許サル。正五位殿、管長殿、御面会、茶菓ヲ饗セラル」

千家宮司邸日記にはこのように記録されている。大社の境内に足を踏み入れることができた外国人はごく少数、本殿への昇殿を許されたのはハーンが初だった。これだけでも栄誉だが、さらに、千家尊紀宮司と面談して茶菓の接待も受けている。宮司は若く精悍な人物だった。黒々とした髭(ひげ)をたくわえ、斎服を着た姿は威厳にあふれていた。その姿がハーンの目には古代の王侯貴族や英雄のように映ったという。

■日本の文化には神道の影響が強いことを実感

青山誠『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（角川文庫）

「日本の最も古いこの土地で、民衆から千家に寄せられる深い尊敬の念や、彼が握っている大きな宗教的権威や、神々の血統を引くこの一族に、太古から連綿と受け継がれているその高貴さに思いが及ぶと、敬意というより畏怖(いふ)に近いものさえ感じた」（『新編 日本の面影』）

神道には、キリスト教やイスラム教のような教典もなければ、仏教のような哲学もない。「不可思議で空気のように捕らえることのできない存在」だと、頭で理解することは諦めている。しかし、日本の不可思議な迷信や呪術、素朴で味わい深い神話など、ハーンが興味を抱いているものすべてが、その根底には神道の影響があるように思われた。

頭では理解できないのだが、感じることはできる。また、その不思議なところが面白くて愛(いと)おしく思えてくるのだ。

写真＝iStock.com／MasaoTaira 小泉八雲が西田千太郎と訪れた出雲大社 - 写真＝iStock.com／MasaoTaira

