マウンドで“大谷らしい”場面

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、投手としては6回0/3を10奪三振無失点、打っては3本塁打の大活躍を見せた。まだ試合序盤だった2回、マウンドで見せた行動が「二刀流ならでは」と話題となっている。

3点リードの2回、1死から大谷は左打者フリリックと対戦。初球にカットボールを投じると右足首に当たる自打球となった。これにはフリリックが苦悶、そしてマウンドの大谷も両手で頭を抱え、自らも痛そうな表情を見せていた。

自打球は大谷自身も打席で何度も経験。痛みは誰よりも分かっている。プレーオフという緊迫した試合ではあるが、痛そうなアクシデントに率直なリアクションが出た。

大谷のリアクションにX（旧ツイッター）では「大谷くんも、何回か自打球した事あるから相手選手の気持ち分かるんじゃないかな」「二刀流ならではのこういうやつ好き」「痛みがわかるゆえに、同じ気持ちになっちゃうんだ」「相手の自打球で痛そうに反応する大谷翔平……かわいすぎる」「デッドボールやっちゃったんかと思ったわw」「相手打者の自打球に自分まで痛そうな反応するピッチャー大谷さんだけでは」「自分がデッドボール与えたみたいな反応 ほんと優しいな」と注目の声があがっていた。（Full-Count編集部）