ドラマ『相棒season24』杉下右京たちの「名刺風めじるしチャーム」誕生！
シリーズ誕生25周年を迎えるTVドラマ『相棒season24』の名刺風デザインの「相棒 めじるしチャーム」が登場！ さり気なく『相棒』推しをスマートにアピール！
☆本物みたいな名刺デザインが楽しい「めじるしチャーム」をチェック！（写真5点）＞＞＞
アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置するイオンファンタジーオリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」限定のカプセルトイとして「相棒 めじるしチャーム」が登場、10月21日（火）よりリリースされる。
右京が人間国宝の講談師に弟子入り！？ 潜入捜査で殺人の疑惑を解き明かす！
本アイテムは、杉下右京と亀山薫のコンビが難事件を解決する刑事ドラマ『相棒season24』の限定カプセルトイ。
杉下右京や、『相棒』に登場するメインキャラクターたちの名刺風デザインの「めじるしチャーム」で、傘や小物類などちょっとしたアイテムの「めじるし」として使えるチャームだ。
杉下右京、亀山薫、伊丹憲一、芹沢慶二、出雲麗音、角田六郎、大河内春樹、中園照生、内村完爾、米沢守の全10種類をラインナップ。
たて約4.5cm×よこ約2.7cmで、表面は本物さながらの所属や肩書も表記された名刺デザイン、裏面には『相棒』のロゴがデザインされている。
シリーズ誕生25周年を迎えるTVドラマ『相棒』は、 ”四半世紀” という記念すべき節目を迎えるとともに、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の ”黄金コンビ” が通算11シーズン目に突入！
『相棒』グッズをゲットして、ドラマもあわせて楽しんでね。
（C）テレビ朝日・東映
☆本物みたいな名刺デザインが楽しい「めじるしチャーム」をチェック！（写真5点）＞＞＞
アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置するイオンファンタジーオリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」限定のカプセルトイとして「相棒 めじるしチャーム」が登場、10月21日（火）よりリリースされる。
本アイテムは、杉下右京と亀山薫のコンビが難事件を解決する刑事ドラマ『相棒season24』の限定カプセルトイ。
杉下右京や、『相棒』に登場するメインキャラクターたちの名刺風デザインの「めじるしチャーム」で、傘や小物類などちょっとしたアイテムの「めじるし」として使えるチャームだ。
杉下右京、亀山薫、伊丹憲一、芹沢慶二、出雲麗音、角田六郎、大河内春樹、中園照生、内村完爾、米沢守の全10種類をラインナップ。
たて約4.5cm×よこ約2.7cmで、表面は本物さながらの所属や肩書も表記された名刺デザイン、裏面には『相棒』のロゴがデザインされている。
シリーズ誕生25周年を迎えるTVドラマ『相棒』は、 ”四半世紀” という記念すべき節目を迎えるとともに、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の ”黄金コンビ” が通算11シーズン目に突入！
『相棒』グッズをゲットして、ドラマもあわせて楽しんでね。
（C）テレビ朝日・東映