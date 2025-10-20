韓国史講師出身のユーチューバー、チョン・ハンギル氏が日本で単独デモを行い、「李在明（イ・ジェミョン）政権が親中化しつつある」と主張した。

チョン氏は17日、「1905年乙巳勒約（第二次日韓協約）」と「1910年韓日併合」と書かれたプラカード、そして「2025年親中・李在明」と書かれたプラカードを持ち、富士山を背景に立つ姿を撮影した動画を自身のYouTube（ユーチューブ）チャンネルに投稿した。

この動画でチョン氏は「2025年、李在明政権が親中化している」とし「結局、大韓民国を滅ぼそうとしている李在明政権について、どうすべきか、皆さんが判断してほしい」と主張した。さらに「今後も世界各国を回りながら、海外僑胞の皆さんに『大韓民国を守らなければならない』『韓米同盟を強化しなければならない』『自由民主主義を守らなければならない』という訴えを続けていく」と付け加えた。

チョン氏は16日にも東京でライブ配信を行い、その日、新宿の街頭で単独デモを行ったと紹介した。チョン氏が公開した写真を見ると、「日本の僑胞の皆さん！ 大韓民国を助けてください！」「李在明＝ヒトラー」などと書かれたプラカードを手に、横断歩道の前に立っている様子が写っている。

チョン氏は17日夜にはオーストラリアへ移動したとされる。18日、ユーチューブのコミュニティに「シドニーで講演とともにオペラハウス前での単独デモを続ける」と書き込み、「韓米同盟と自由民主主義を守るため、700万人の在外僑胞に大韓民国を助けてほしいと訴える」と明らかにした。