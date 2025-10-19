『カメ止め』俳優・しゅはまはるみ、ガチで婚活に挑戦
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は17日、『ダマってられない女たち season２』（全14回）の#７を放送。番組放送後より無料見逃し配信を開始した。
『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。#７には、タレントの大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場。MC陣３名とともに、“女性の生きざま”を見届けた。
この日の放送では、映画『カメラを止めるな！』でブレイクした俳優・しゅはまはるみが、本気の婚活に挑む姿に密着。「このまま最期まで一人なのかな」「孤独死かな」と将来への不安を吐露した彼女は、過去の壮絶な恋愛遍歴を告白した。29歳で結婚した元夫からはモラハラを受け、「謝罪文を100ページ書けと言われた」と明かし、そのストレスからうつ病になった過去を告白。さらに離婚後の恋人は「アル中の妄想癖」だったといい、壮絶な経験から「理想は別居婚」と他人との共同生活に大きなトラウマを抱えていたという。
成婚率80％のカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸の「味方がいてくれて良かったというようになってもらいたい」という言葉に涙をこぼすしゅはまは、「いろんな人に会った方がいい」というアドバイスのもと、年収１億円超えの中村倫也似のエリート経営者とのお見合いに挑む。お見合いでは、趣味のキャンプや漫画の話で意気投合するも、アドバイザーの「素のままでいっちゃダメよ」という助言を忘れ、「アルバイトもしてる」とつい素の自分をさらけ出してしまう。 それでも、見事デートの約束を取り付け、さらに別の婚活パーティーでも40代男性とマッチング。「頼っていいんだ、甘えていいんだっていう風に気持ちが変わった」「これから幸せになれそうな気がする」と婚活を通して自信を取り戻し、前向きに変化していく姿にスタジオも「結婚しそう！」と大興奮。番組の最後には、２人の男性とのデートに進展があったことも報告された。
スタジオでは、過去の恋愛経験からの恋愛傾向を問われると、ゲストの山本は「スパって忘れるタイプ」と語る一方、剛力は「一目惚れすると長い」「小学校１年で一目惚れして中学校２年ぐらいまでずっと好きでした」と一途な恋愛観を明かし、「失恋とかしたら大変？」という問いには「忘れられない時はあります」と明かしていた。
本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中なので、ぜひチェックを。
（C）AbemaTV,Inc.
『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。#７には、タレントの大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場。MC陣３名とともに、“女性の生きざま”を見届けた。
成婚率80％のカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸の「味方がいてくれて良かったというようになってもらいたい」という言葉に涙をこぼすしゅはまは、「いろんな人に会った方がいい」というアドバイスのもと、年収１億円超えの中村倫也似のエリート経営者とのお見合いに挑む。お見合いでは、趣味のキャンプや漫画の話で意気投合するも、アドバイザーの「素のままでいっちゃダメよ」という助言を忘れ、「アルバイトもしてる」とつい素の自分をさらけ出してしまう。 それでも、見事デートの約束を取り付け、さらに別の婚活パーティーでも40代男性とマッチング。「頼っていいんだ、甘えていいんだっていう風に気持ちが変わった」「これから幸せになれそうな気がする」と婚活を通して自信を取り戻し、前向きに変化していく姿にスタジオも「結婚しそう！」と大興奮。番組の最後には、２人の男性とのデートに進展があったことも報告された。
スタジオでは、過去の恋愛経験からの恋愛傾向を問われると、ゲストの山本は「スパって忘れるタイプ」と語る一方、剛力は「一目惚れすると長い」「小学校１年で一目惚れして中学校２年ぐらいまでずっと好きでした」と一途な恋愛観を明かし、「失恋とかしたら大変？」という問いには「忘れられない時はあります」と明かしていた。
本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中なので、ぜひチェックを。
（C）AbemaTV,Inc.