「おきあがりポロンちゃん」公式グッズがハンズ新宿店に登場
老舗おもちゃメーカーの「ローヤル」の人気再燃中の赤ちゃん用おもちゃ「おきあがりポロンちゃん」の65周年記念グッズが登場！
「ポロンちゃん」は1960年（昭和35年）に誕生し、2024年（令和6年）まで、64年間に渡って長く愛されてきたおきあがり人形。
販売終了に伴い、ポロンちゃんのIP化プロジェクトとして開始した「ポロンちゃん第二の人生プロジェクト」の第三弾として、「ポロンちゃん65周年記念ソフビ」が誕生した。
そんな昭和レトロブームに伴い、若者の間でも人気再燃中の「おきあがりポロンちゃん」の公式グッズを含む全16アイテムが、10月13日よりハンズ新宿店に登場！
昭和・平成・令和の三世代をつなぐキャラクターとして、 ”懐かしさ” と ”今っぽさ” が共存するスタイルをお届けする、「キッズ＆大人サイズのTシャツ」や、「親子でペア使いできるポーチやチャーム」などや、水筒やステッカーなどの日常系雑貨類もラインナップされている。
「子どもの頃、ポロンちゃんと育ったママ・パパが、自分の子どもに贈る ”推し活グッズ” 」としてもおすすめ。
レトロ感がお洒落なポロンちゃんアイテムをこの機会にぜひ手に入れてみてはいかがだろうか。
現在、公式ECサイトでは「ソフビ」と「チャーム」のみ販売中。その他のアイテムはハンズ新宿店頭先行となるので、お見逃しなく！
☆レトロ新しい「ポロンちゃん」グッズイメージをチェック！（写真2点）＞＞＞
「ポロンちゃん」は1960年（昭和35年）に誕生し、2024年（令和6年）まで、64年間に渡って長く愛されてきたおきあがり人形。
販売終了に伴い、ポロンちゃんのIP化プロジェクトとして開始した「ポロンちゃん第二の人生プロジェクト」の第三弾として、「ポロンちゃん65周年記念ソフビ」が誕生した。
昭和・平成・令和の三世代をつなぐキャラクターとして、 ”懐かしさ” と ”今っぽさ” が共存するスタイルをお届けする、「キッズ＆大人サイズのTシャツ」や、「親子でペア使いできるポーチやチャーム」などや、水筒やステッカーなどの日常系雑貨類もラインナップされている。
「子どもの頃、ポロンちゃんと育ったママ・パパが、自分の子どもに贈る ”推し活グッズ” 」としてもおすすめ。
レトロ感がお洒落なポロンちゃんアイテムをこの機会にぜひ手に入れてみてはいかがだろうか。
現在、公式ECサイトでは「ソフビ」と「チャーム」のみ販売中。その他のアイテムはハンズ新宿店頭先行となるので、お見逃しなく！
☆レトロ新しい「ポロンちゃん」グッズイメージをチェック！（写真2点）＞＞＞