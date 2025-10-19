【ハイキュー!!】高校イメージのクリアナップサックには缶バッジ2個付き！
アニメーションレーベル「TOHO animation」の公式通販サイト「TOHO animation STORE ONLINE（以下、TaS）」にて、アニメ『ハイキュー!!』オリジナルグッズの販売が開始された。
＞＞＞『ハイキュー!!』クリアナップサックをすべてチェック！（写真5点）
アニメ『ハイキュー‼』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2012年12号〜2020年33・34合併号まで連載された古舘春一による高校バレーボールを題材にした同名漫画を原作としたアニメーション作品。
TVアニメは、2014年から毎日放送・TBS系列にて放送され、2020年12月までに、シリーズ第4期まで制作。2024年には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入が200億円を突破し、多くのファンから支持されている。
今回紹介するアイテムは、「烏野高校」「青葉城西高校」「音駒高校」「梟谷学園高校」「稲荷崎高校」をイメージしたクリアナップサック。フロント下部がクリア素材になっており、内布にお気に入りのアイテムをカスタマイズして楽しめる仕様となっている。
そして、各校の「スクールアイコン」「ユニフォーム」をデザインした缶バッジが2個、セットとなっている。
ポイントは、取っ手付きのため、リュックだけでなくトートバッグとして2Wayでも活用できる。肩紐を一つにまとめればワンショルダーとしても使えるかも……！？
受注期間は2025年10月26日（日）23：59まで。期間内は売り切れなしの「受注販売」として注文が受け付けられる。期間後はなくなり次第終了となるのでご注意を。
日常での普段使いや、イベント参戦のお供におすすめ！ お出かけが楽しくなるアイテムをお手元に。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
＞＞＞『ハイキュー!!』クリアナップサックをすべてチェック！（写真5点）
アニメ『ハイキュー‼』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2012年12号〜2020年33・34合併号まで連載された古舘春一による高校バレーボールを題材にした同名漫画を原作としたアニメーション作品。
TVアニメは、2014年から毎日放送・TBS系列にて放送され、2020年12月までに、シリーズ第4期まで制作。2024年には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入が200億円を突破し、多くのファンから支持されている。
そして、各校の「スクールアイコン」「ユニフォーム」をデザインした缶バッジが2個、セットとなっている。
ポイントは、取っ手付きのため、リュックだけでなくトートバッグとして2Wayでも活用できる。肩紐を一つにまとめればワンショルダーとしても使えるかも……！？
受注期間は2025年10月26日（日）23：59まで。期間内は売り切れなしの「受注販売」として注文が受け付けられる。期間後はなくなり次第終了となるのでご注意を。
日常での普段使いや、イベント参戦のお供におすすめ！ お出かけが楽しくなるアイテムをお手元に。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会