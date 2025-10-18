¡Ú¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Û¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤òÉ½¸½¡ª
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Å´Æ»´á¶ñ¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë
1995Ç¯¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¡£2007Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¡¢¡Ø¡§½ø¡Ù¡Ø¡§ÇË¡Ù¡Ø¡§Q¡Ù¤Î3ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ï¿··à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£
2021Ç¯3·î8Æü¤Ë¸ø³«¤·¡¢ºÇ½ª¶½¹Ô¼ýÆþ102.8²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷673Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Amazon Prime Video ¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
±Ç²è¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù¤Î¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤äÉð´ï¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿2¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë
¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù ¥Í¥ë¥ÕÀìÍÑÅ´Æ»²¼Æó¾®»³»ÙÀþ ¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡× DD51·Á¡õ¥·¥880·Á¡ÊB2ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡Ê°Ê²¼¡Ø¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×DD51·Á¡õ¥·¥880·Á¡Ù¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óCW ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó 500 TYPE EVA ¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ì¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë ¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù ¥Í¥ë¥ÕÀìÍÑÅ´Æ»²¼Æó¾®»³»ÙÀþ ¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡× DD51·Á¡õ¥·¥880·Á¡ÊB2ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡×¤Ï±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëDD51·Á¤È¥·¥880·Á¤ò3Î¾ÊÔÀ®¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡£ ·àÃæ¤Î¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥880·Á¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¤ò½¸¤á¤Æ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤ÎÍÛÅÅ»ÒË¤¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÅÅÎÏÍ¢Á÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦ÂçÊª¼Ö¤À¡£¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤é¤·¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½
¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó ¥Á¥§¥ó¥¸ ¥¶ ¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊCW¡Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óCW ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó 500 TYPE EVA ¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤ÎÀïÆ®¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó 500 TYPE EVA¡×¤ÈÍÛÅÅ»Ò¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿»Ù±ç¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ö¥¨¥ë¥À¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×DD51·Á¡õ¥·¥880·Á¡Ù¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö²°³°·¿275kv Ä¶¹â°µÄÌ¾ïÊÑ°µ´ï¡×¤ò¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¤ÎÇØÌÌ¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Î¾¾¦ÉÊ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¡Ö¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó500 TYPE EVA¡×
¡Ê2017Ç¯È¯Çä¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¾ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤ò¥×¥é¥ì¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited 04 ¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡ÙNERV ´±ÍÑ¼Ö ¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§ÇË¡Ù¤Î·àÃæ¤Ç¥¨¥ô¥¡3¹æµ¡¤Îµ¯Æ°¼Â¸³¤Ë¸þ¤«¤¦¥ß¥µ¥È¤È¥¢¥¹¥«¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ò¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅÉÁõ¤ä·Á¾õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤¿°ïÉÊ¤À¡£
¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤È¥È¥ß¥«¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÊC¡Ë £Ô£Ï£Í£Ù ¡ÊC¡Ë¥«¥é¡¼
¡ÊC¡Ë £Ô£Ï£Í£Ù ¡ÊC¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡¦JR-HECWK/ERDA¡¦TX ¡ÊC¡Ë¥«¥é¡¼
