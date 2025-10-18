Àä¶«¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡¡ÊÆ¼Â¶·¤Ï36ÉÃ¤ÎÄÀÌÛ¡Ä¾×·â3È¯¤Ë¶½Ê³¡ÖMVP¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
Âè4Àï¤ÇÂçË½¤ì
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼Â¶·¤â¶Ã°Û¤Î³èÌö¤ËÀä¶«¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¾ì³°ÃÆ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¹ßÈÄ¸å¤Î7²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤ÇÃ¯¤â¤¬¶Ã¤¯°ì·â¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥®¥ë¤¬Åê¤¸¤¿4µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.8¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥427¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó130.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ26¡£¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾ìÆâ¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤ËÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖTBS¡×¤Î¼Â¶·¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë!!¡¡¥ª¥ª¥¿¡¼Æó!!¡¡¥ª¥ª¡¼¡¢¥¿¥Ë!!¡¡¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡¡3ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤½¤Î¸å¤Ï36ÉÃÄÀÌÛ¤·¡¢ÂçÃ«¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò´î¤Ö½Ö´Ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡£3ËÜÎÝÂÇ¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï5ÂÐ0¡£»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×MVP¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥·¥ê¡¼¥ºMVP¼õ¾Þ¤â¡È³Î¿®¡É¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î¡ÈÆóÅáÎ®ÃÆ¡É¤Ç¡¢´°Á´Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë