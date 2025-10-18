マイメロディ＆クロミ周年記念☆おすまし顔がかわいすぎな「まんまる焼き」
マイメロディ50周年、クロミ20周年記念！ キュートな表情がかわいいまんまる焼きが登場するよ〜♪
バンダイのチルドスイーツシリーズ「まんまる焼き」に、「マイメロディ＆クロミ まんまる焼き」が新登場！
「まんまる焼き」は、直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印、可愛いモチーフキャラクターのパッケージ、ランダムで1枚付属するオリジナルデザインのシールが嬉しいチルドスイーツ。
今回、サンリオの人気キャラクターであるマイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えることを記念して、特別なデザインの「まんまる焼き」がリリースされる。
「マイメロディ＆クロミ まんまる焼き」の中の餡はチョコレート味。
焼印はマイメロディとクロミのキュートな絵柄の全6種類、おまけのシールはマイメロディらしい愛らしい絵柄とクロミらしい小悪魔キュートなデザインが可愛い全10種類をご用意。
セブン-イレブン限定発売で、2025年10月25日よりチルドスイーツコーナーにて展開される。東京都と千葉県の一部エリアでは10月21日（火）に先行販売を予定している。
アニバーサリーらしい華やかなパッケージにもご注目♪
ふたりの周年をぜひお祝いしてあげてね。
☆可愛いパッケージと焼き印、シールをチェック！（写真5点）＞＞＞
（C）2025 SANRIO CO.,LTD.APPR.NO.L663473
