【まいにちはむちま】「サンエックスのコ企画」より新キャラクターデビュー！
2024年9月より実施した「サンエックスのコ企画」において、サンエックスの未来を担う6つの新キャラクターの1つとして誕生した「まいにちはむちま」のデビューが決定！ 初のグッズが『はむちま、小さい幸せと出会う。』テーマとして2025年11月中旬より全国の販売店やネットショップにて発売される。
サンエックスはこれまで100％オリジナルで、いつもそっとそばにいて、どんなあなたにも寄り添う個性豊かなキャラクターたちを生み出してきた。
「サンエックスのコ企画」は、そんなサンエックスのキャラクターをサンエックスファンであるみなさんと一緒に盛り上げて応援していく企画だ。
そんな企画から誕生した「まいにちはむちま」とは……？
「がんばってきた大人ならだれでも共感できるはず」
まいにちの中で落ち込むことってありますよね
それははむちまも同じ
そんなまいにちだからこそ見つけられる小さい幸せ＝ちまハピズ
あなたもはむちまと一緒に小さい幸せをみつけられますように。
そしてあなたにとっての小さい幸せ＝ちまハピズがはむちまになれますように。
韓国をはじめとするアジアで人気のハムスター。ハムスターらしい可愛さが「まいにちはむちま」の魅力の一つとして、「サンエックスのコ企画」のテスト販売でも人気だった。
そんな「まいにちはむちま」のメモ帳やシール、ボールペンなどの文房具、ぬいぐるみやポーチ、バッグなど多数のアイテムが多数登場する。
サンエックスの新たなキャラクター「まいにちはむちま」の活躍を応援しよう。
（C）2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
