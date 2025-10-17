ご飯タイムの耳垂れや防音にも活躍☆ペット用「おめかしスヌード」
わんちゃん・猫ちゃんに付けてあげられる、ペット用の「おめかしスヌード」が新登場！ ファッションだけでなく、日々のちょっとしたシーンで活躍してくれる便利アイテムをご紹介。
ピーナッツ・クラブより、カプセルトイにて「ペットのためのヘアバンド おめかしスヌード」がリリースされる。
「おめかしスヌード」は、わんちゃんやねこちゃんなど大切なペットにも使っていただけるヘアバンド。
かわいく身につけて記念写真を撮ったりして楽しめるだけでなく、これから寒くなる季節にはネックウォーマーとして防寒対策にも活躍♪
そのほか、雷などの大きな音を怖がるコには防音対策として、耳垂れ系のわんちゃんなどには、毎日のご飯タイムのときにお耳が汚れないようにガードするアイテムとしてもご使用いただける。
デザインは、くまさん、ウサギさんなどのモチーフのほか、リボン付きターバン風などの全部で5種類。
優しいふわふわもこもこ素材で手触りも良♪
2025年10月中旬より全国のカプセルトイ売場にてお取り扱いがスタートするのでチェックしてみてね。
