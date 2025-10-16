ひと回り小さいbZ4X クーペ風シルエット

毎月のように新しいバッテリーEVをリリースするメーカーもあるが、トヨタも着実に歩みを進めている。同社の十八番といえばハイブリッドながら、欧州でのEVの重要性は増す一方。幅広いラインナップの中で、2番目のEVとなるのがC-HR＋だ。

【画像】もっと野心的でもいい？ トヨタC-HR＋ サイズの近いEVは？ 兄弟のアンチャーテッドも 全147枚

日本と異なり、欧州では2代目C-HRが売られているが、「＋」はまったくの別物。ひと回り短い、bZ4Xと表現しても過言ではない。



トヨタC-HR＋ AWD（欧州仕様）

見た目は、シャープなライン構成や存在感の強いホイールアーチなど、若々しい雰囲気。クーペ・ハイライダーを略したモデル名の通り、クーペ風シルエットを持つ。

ボディサイドの面処理は立体的で、ダックテール・スポイラーが載るなど、凝ったスタイリングといえる。だが、際立つ個性まではないかもしれない。

224psに74.0kWhのペアなら最長608km

C-HR＋で興味深いのが、bZ4Xより小型・安価にも関わらず、ひと回り大きい駆動用バッテリーを選べること。167psの駆動用モーターに57.7kWhのペアがエントリー仕様だが、224psに74.0kWhも選択でき、航続距離は最長608kmが主張される。

ただし、20インチ・ホイールでは563kmへ縮まる。342psのツインモーター版も選択できるが、航続距離はまだ明らかになっていない。急速充電は最大150kW。強みといえるのが10年間の保証で、英国では正規ディーラーで毎年整備を受ければ適用される。



トヨタC-HR＋ AWD（欧州仕様）

bZ4Xとほぼ同じ内装 快適なシートに広い荷室

インテリアはbZ4Xとほぼ同じだが、グレーで統一され、印象は単調。ダッシュボードやドアパネルは、濃いグレーのラバーで覆われるが、高級感は高くない。

ステアリングホイールがやや小径で、メーター用モニターの位置が高めなのは、プジョーのiコクピットへ通じるレイアウト。それ以外の運転姿勢は自然だが、慣れは必要だろう。ドライブセレクターはダイヤル式で、操作しやすく感じた。



トヨタC-HR＋ AWD（欧州仕様）

マイクロスウェード張りのシートは、座り心地が素晴らしい。後席側のフロアは高め。荷室容量は452Lとかなり広い。タッチモニターは反応が素早く、メニュー構造はシンプルで論理的。トヨタらしいシステムといえる。

安定感が高く運転しやすい 乗り心地も良好

試乗したのはツインモーター版だったが、相当に速いだけでなく速度調整しやすい。アクセルとブレーキの反応は直感的で、良く調和している。パドルで回生ブレーキの効きを選べるが、ワンペダルドライブには非対応。シングルモーターでも充分そうだ。

C-HR＋はクルマ好きへ向けてデザインされ、運転の楽しさを提供すると、トヨタは主張する。確かに操縦性は漸進的で、安定感が高く、運転しやすい。しかし、ステアリングホイールへ伝わるフィードバックは薄く、フロントの反応が素早いわけではない。



トヨタC-HR＋ AWD（欧州仕様）

カーブ出口でアクセルペダルを踏み込むと、積極的にパワーが展開されるのはフロント側。ブリヂストン・アレンザも、意欲的な操縦を受け止めるタイヤとはいい難い。

乗り心地は、適度に引き締まりつつしなやか。落ち付きがあり、快適性と操縦性とのバランスは好ましい。高速道路では、転がり音がやや目立った。電費は、今回の平均で4.8km/kWh。このクラスなら、もう少し伸びて欲しい。

一層の野心が表れていても良い

トヨタ2番目のEVとなる、C-HR＋。完成度は高いものの、ハイブリッドとは異なり、技術的には探りながらの状態にある印象は拭えない。一層の野心が表れていても、良いのではないだろうか。

今回は味見程度の試乗だが、競争力は低くなさそう。トヨタだから、信頼性も間違いはないはず。しかし、該当するクラスには劣らず魅力的なライバルがひしめいている。



トヨタC-HR＋ AWD（欧州仕様）

◯：運転のしやすさ 扱いやすい車載機能 快適なシート

△：短距離の試乗の限り電費は今ひとつ 内装はもう少し華やかでいい 特徴の薄い運転体験

トヨタC-HR＋ AWD（欧州仕様）のスペック

英国価格：約4万ポンド（約816万円／予想）

全長：4520mm

全幅：1870mm

全高：1595mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：5.2秒（予想）

航続距離：525km（予想）

電費：6.7km/kWh（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：2010kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：74.0kWh（実用量）

急速充電能力：150kW

最高出力：342ps

最大トルク：44.7kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動