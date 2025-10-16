（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339

写真拡大

カラフルなビーズが透けて宝石みたいな、マイメロディの「透明キラキラマスコット」が飾りたくなるお洒落かわいさ♪　集めて並べてテンションUP！！

2025年で50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」のかわいい新作グッズが到着。
クリアなマスコットの「マイメロディ」に、カラフルなビーズが詰め込まれたカプセルトイ「透明キラキラマスコット」がリリースされる。

本アイテムはその名の通り、クリアな素材のマスコットにキラキラビーズがぎゅっと閉じ込められていて、揺れるたびに心がときめくかわいさがたまらない。
振るとシャカシャカ音が鳴るのも楽しいですよ♪

マイメロディの大切なアニバーサリーを記念したデザインとなっており、マイメロディファンやコレクターの方も必見。
デザインは全部で6種類で、片耳垂れのマイメロディらしいキュートなポージングのマスコットはピンク、ピンク＆ブルー、ブルーの3種をご用意。
両耳が垂れたほんわか癒やし系ポージングのマイメロディは、たれ耳ピンク、グリーン、イエローの3種がラインナップされている。

飾っても、手に取っても楽しめるとっておきのマスコット。キラキラと揺れ動くビーズで彩られたマイメロディは、まるで宝石みたい♪
ぜひこの機会にゲットしてみてください！

